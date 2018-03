Een jacht bij de champagne

Behalve handtassen, koffers en champagne gaat het Franse Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) zich nu ook op luxejachten richten. De producent van ‘luxe’ in de breedste zin van het woord, neemt de Nederlandse jachtbouwer Royal van Lent over van investeringsmaatschappij Egeria (van de familie Brenninkmeijer).

Van Lent maakt exclusieve vaartuigen van langer dan vijftig meter die speciaal worden ingericht naar de wensen van de klant. Samen met een ingenieurs- en architectenbureau opereert het bedrijf vanaf 1949 onder de naam Feadship. Daarmee is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste producenten van luxejachten ter wereld met vestigingen in de Verenigde Staten en aan de Cote d’Azur.

De klanten van het scheepsbedrijf komen vooral uit het buitenland. Een van hen is de Russische miljardair en eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea Roman Abramovitsj. Hij liet in 2004 het 86 meter lange schip Ecstasea bouwen. Voor de Nederlandse wateren ligt het maximum overigens op een jacht van rond de twintig meter.

Van Lent is sinds 1849 gevestigd op het Kaageiland bij Leiden. Bij het bedrijf werken 350 mensen, waarvan veel personeel op projectbasis. De omzet van de jachten stijgt jaarlijks met 20 procent.

Bestuursvoorzitter Dick van Lent, die aanblijft als directeur, is tevreden met de overname. Volgens hem bestaat er een uitstekende mogelijkheid om nog meer vermogende klanten te bereiken en het marktaandeel van de 160 jaar oude werf uit te breiden. Hoeveel geld er met de overeenkomst is gemoeid is niet bekendgemaakt. Ook over omzet en winst van het niet-beursgenoteerde bedrijf worden geen mededelingen gedaan. „Onze klanten bevinden zich allemaal in het buitenland. Bovendien hechten onze klanten nogal aan hun privacy”, zegt een woordvoerder.

Algemeen directeur Antonio Belloni van LVMH ziet Van Lent als „een buitengewone kans zijn klanten in het luxesegment iets nieuws te bieden”.

Het Franse LVMH heeft een uitgebreide portfolio van luxemerken, van lederwaren tot wijn en horloges. Zo behoren de modemerken Louis Vuitton, Marc Jacobs en Donna Karan, parfummerk Dior, champagnes Moët & Chandon en Dom Pérignon en de wijn Château d’Yquem tot LVMH.