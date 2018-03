Deze week sta ik oog in oog met twee van mijn muziekidolen, over wiens concerten ik met een dag vertraging zal berichten in mijn column. De een is een Latijns-Amerikaanse volksheld, Juan Luis Guerra. De ander is een vrouw die ik sinds mijn tiende adoreer, en die – nou ja, dat is dus gewoon Madonna.

Morgen komt het verslag over Madge, maar eerst Juan Luis. In Nederland kent niemand hem, behalve de duizend Zuid-Amerikaanse en Caraïbische types met wie ik in de Heineken Music Hall stond te dampen. Juan Luis Guerra ziet eruit als een oudere, aardige Che Guevara (volgens mij was Che privé een enorme eikel) en hij geldt in landen waar ze van salsa en merengue houden als een god.

Ik leerde zijn muziek kennen via mijn ooit-geliefde, een Mexicaan die ik J. zal noemen. Ach, ik noem hem gewoon Javier, want hij leest dit toch niet in het yoga annex spiritualiteitscentrum in Barcelona dat hij tegenwoordig bestiert.

Als je van iemand houdt, hou je ook van de dingen waar hij van houdt, en zo raakte ik in Juan Luis Guerra. Ik was zo verliefd dat ik me in die tijd een latina waande, en me verbeeldde dat ik kon salsadansen, en dat ik even klein was als Javier, en we dansten dan ook vaak, op de muziek van Juan Luis.

Nu vroeg ik me af of Juan Luis mijn verwachtingen waar zou maken. Was ik ooit in zijn muziek geraakt uit oprechte liefde voor die muziek, of omdat ik bij mijn Mexicaantje wilde passen?

De proef op de som: ik ging naar zijn concert. In mijn eentje. Ik wist niet wie ik mee moest nemen naar deze voor velen obscure artiest en ik wilde die trip down memory lane wel alleen maken.

Zo stond ik in de volle Heinekenhal elk woord fonetisch mee te zingen, solosalsadansjes uit te voeren en met het (wél vloeiend Spaanssprekende) publiek ‘Otra! Otra!’ te brullen (de Spaanse equivalent van ‘We want more’).

Bij Ojalá que llueva café (een blij lied waarvan ik vermoed dat het over koffie gaat) werd ik vanouds manisch vrolijk en bij Burbujas de amor (een melancholisch lied waarvan ik denk dat het over bubbels van liefde gaat) moest ik als vanouds huilen.

Juan Luis had de tand des tijds, en des verloren liefdes, doorstaan. Hij blijft mijn idool. Of zoals ik altijd in vloeiend Spaans roep: otra!

