Een beer voor je verjaardag

Hij heeft hem zelf ontworpen: een beer naar zijn gelijkenis. Modeontwerper Karl Lagerfeld wordt op 10 september zeventig jaar en ter gelegenheid daarvan komt het Duitse Steiff met een couturebeer. Behalve de bekende zonnebril, het zwarte jasje en de jeans draagt de beer ook de broekgesp van de meester: de initialen KL in bergkristal.

Er zullen niet meer dan 2.500 knuffelberen worden gemaakt, die naar verwachting zo’n 1.500 dollar per stuk gaan kosten. Desgevraagd zei Karl Lagerfeld dol te zijn op dieren, „vooral als ze gevuld zijn met katoen of polyester, want dan weet je zeker dat ze niet bijten, niet krabben, niet stinken en je spullen niet vies maken”.

Karl Lagerfeld werd geboren in het Duitse Hamburg. Op zijn twintigste vertrok hij naar Parijs, waar hij leerling werd bij Pierre Balmain. Daarna werkte hij onder meer bij Jean Patou, Fendi en Chloé. Zijn grote bekendheid dankt hij aan zijn ontwerpen voor Chanel, waar hij begin jaren tachtig ging werken. Zelf is Lagerfeld niet van plan de beer mee naar bed te nemen: „Ik slaap alleen, helemaal alleen met mijzelf.”