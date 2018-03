Duitse verdachten terreur aangeklaagd

Drie twintigers zullen in Duitsland worden vervolgd wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie en het plannen van een terroristische aanslag op Duits grondgebied. Ze riskeren celstraffen tot tien jaar. Dat heeft de openbaar aanklager in Karslruhe gisteren bekendgemaakt.

De tot de islam bekeerde Duitsers Fritz Gelowicz (29) en Daniel Schneider (22) en de Turk Adem Yilmaz werden vorig jaar gearresteerd in een vakantiehuis, waar ook 730 kilogram waterstofperoxide en ander materiaal werd gevonden. Dat is genoeg om explosieven te maken die zwaarder zijn dan de bommen die zijn gebruikt bij aanslagen in Madrid in 2004 en Londen in 2005. Daarbij vielen respectievelijk 191 en 52 doden.

Het drietal zou lid zijn van de radicale beweging Islamic Jihad Union (IJU), de groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor aanslagen op de Amerikaanse en Israëlische ambassades in Oezbekistan in 2004. Ze zouden zijn getraind in kampen van de IJU in Pakistan, aldus de aanklager. De drie zouden plattegronden hebben bestudeerd van luchthavens en van uitgaansgelegenheden waar veel Amerikanen komen. (AP, AFP)