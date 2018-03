PEKING. Driekwart van de 1,65 miljoen beschikbare kaarten voor de Paralympische Spelen in Peking is verkocht. Dat berichtten de organisatoren gisteren, vier dagen voor de officiële opening. Vooral het atletiek in het nationale stadion, het `vogelnest`, en het zwemtoernooi zijn erg in trek. Voor de Olympische Spelen in augustus werden ongeveer 7 miljoen tickets verkocht.