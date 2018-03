De weemoed van een jeugd in Vlaanderen

Dagen zonder lief Regie: Felix van Groeningen. Met: Koen de Graeve, Wine Dierickx, An Miller, Pieter Genard. In: Filmmuseum, Amsterdam.

De Vlaamse regisseur Felix van Groeningen heeft in Dagen zonder lief niet veel nodig om de plek te raken waar weemoed, schoonheid, verlangen en gemis samensmelten. Hij volgt een groep late twintigers in de Belgische provinciestad St. Niklaas die er zoals elke groep late twintigers op een gegeven moment achter moet komen dat hun jeugd maar tijdelijk is en het leven voorbijgaat. Alles begint te schuiven op het moment dat Zwarte Kelly (gespeeld door Wine Dierickx) terugkomt uit New York, waar haar Amerikaanse droom uit elkaar is gespat. Ze komt erachter dat haar ex met een andere Kelly een kind heeft gekregen.

Dagen zonder lief is in zijn afwisseling van tragiek, jazzy momenten (prachtige soundtrack van pianist Jef Neve), abrupte uitbarstingen, lage luchtshots en dromerige slow motion een bijna perfect voorbeeld van een film over dat mooie onderwerp: van jonge mensen en de dingen die voorbij gaan.