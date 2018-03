De man met de pan

Panman. Rythm of the Palms is de openingsfilm van het festival Africa in the Picture, hoewel de film zich niet op dat continent afspeelt, maar op Sint-Maarten. Maar de muziek waar het in de film om gaat heeft wortels in Afrika, dus vooruit. De film volgt de ooit beroemde steelpanmuzikant Harry Daniel. Hij probeert jongeren voor zijn kunst te interesseren, want de traditionele muziek dreigt verloren te gaan. Daarnaast poogt hij het zelfbewustzijn van de eilandbewoners te stimuleren, tegen de onkritische vereenzelviging met de Nederlandse cultuur in. Tussendoor heeft hij nog het nodige te stellen met de liefde. Panman steekt, helaas, op alle niveau`s ronduit knullig in elkaar: het scenario rammelt en het acteerwerk idem. Zelfs de muziek waar het toch allemaal om gaat, is zelden goed te horen.