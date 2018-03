De EU als één man

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben allemaal een eigen verhouding tot Rusland. Trefwoorden daarbij zijn: geschiedenis en gas. Mede door dit mozaïek van historische, politieke en economische belangen is de EU er tot nu toe niet in geslaagd een eenduidig beleid te formuleren.

Maar het machtsvertoon in de Kaukasus dwong Europa daartoe nu toch. Uit nood geboren is de EU er gisteren op een spoedberaad zowaar in geslaagd één stem te vinden. Europa heeft zich niet beperkt tot louter harde woorden, zoals in de concepttekst van president Sarkozy van Frankrijk de bedoeling was. De Unie heeft ook een enkele concrete maatregel genomen. Zolang er Russische troepen bivakkeren op Georgisch grondgebied, worden de besprekingen over een nieuw samenwerkingsakkoord opgeschort. Tegelijkertijd worden de banden met Georgië aangehaald, onder meer om een snelle wederopbouw van het land mogelijk te maken. Ook met Oekraïne wordt een speciale relatie overwogen. En mocht Rusland binnenkort weer aan de gaskraan gaan draaien om specifieke buurlanden onder druk te zetten, dan verplicht de rest van de EU zich tot „energiesolidariteit”.

Scepsis over de directe effectiviteit hiervan blijft geboden. Maar desondanks was dit besluit van de EU de enige realistische en haalbare variant. De 27 lidstaten hebben het niet laten aankomen op een nachtelijk gevecht over punten en komma’s, maar hebben binnen een paar uur eensgezindheid uitgestraald. Deze relatieve consensus van de Europese regeringsleiders illustreert dat de EU door de variatie van belangen weliswaar zelden een enkelvoudig buitenlands beleid kan hebben, maar dat ze zich ook niet hoeft te laten uitspelen als puntje bij paaltje komt.

De grote vraag is natuurlijk of Moskou zich hieraan iets gelegen laat liggen. De afgelopen maand heeft Rusland zich niets aangetrokken van de internationale kritiek. Tot op de dag van vandaag bemannen Russische soldaten controleposten op plaatsen in Georgië die al lang ontruimd hadden moeten zijn. Bovendien stonden de onderhandelingen over een nieuw samenwerkingsverdrag tussen EU en Rusland vorig jaar ook al op sterk water wegens de slechte bilaterale betrekkingen tussen met name Moskou en Warschau. Rusland stak geen vinger uit om die besprekingen vlot te trekken.

In antwoord op scepsis over de Russische intenties wordt binnen de EU te pas én te onpas beklemtoond dat de belangen uiteindelijk wederzijds zijn. Dat is slechts ten dele waar. Maar als het om gas gaat, is de wederkerigheid inderdaad onloochenbaar. Gazprom is door de fysieke infrastructuur van het gastransport in hoge mate aan de Europese markt gekoppeld en zal dat tot in lengte van dagen blijven.

Aan de ‘energiesolidariteit’ binnen de EU kan Gazprom dus niet zomaar schouderophalend voorbijgaan. Die Europese eensgezindheid kan, mits ze ook echt wordt geëffectueerd als het erop aankomt, ook president Medvedev gaan raken. Het huidige staatshoofd van Rusland was tot voor kort immers bestuursvoorzitter van de gasmammoet.