Credo: actief, actief, actief

Niemand vraagt meer naar dat papiertje als ik het eenmaal heb. Is dat de gedachte die tijdens de eindexamens door je hoofd heeft gespookt, met tegenvallende resultaten tot gevolg? Zonde. De eerste gemiste kans op weg naar Het Ideale Curriculum Vitae Van Een Student – het cv waarmee je overal aan de slag kunt na je studie.

Eindexamencijfers vormen een belangrijke graadmeter. Vooral in de juridische en technische wereld vragen werkgevers eindexamenlijsten met regelmaat op bij sollicitaties. Schoolresultaten zijn namelijk gemakkelijker te vergelijken dan studieresultaten. „Dat is eenvoudiger dan het vergelijken van twee studenten die vier en zeven jaar over dezelfde studie doen. Helemaal als de een er van alles naast heeft gedaan en de ander niet”, aldus Marieke Steffens van werving- en selectiebureau YER. Sowieso kan tijdens de middelbare schoolperiode volgens Steffens al duidelijk worden uit wat voor hout iemand is gesneden. „Een sollicitant had op school een detacheringbureau voor zwarte pieten opgezet. Dat soort originele ideeën vallen op.”

Voor wie het voortgezet onderwijs een gepasseerd station is: het is nog niet te laat. Tijdens de studietijd valt nog veel goed te maken. Stap twee op weg naar Het Ideale CV is een juiste studiekeuze. Je kunt voor een studie kiezen omdat in die sector over vijf jaar een grote krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht: in de zorg of in de technische wereld. Ook afgestudeerden in vakgerichte studies (diergeneeskunde, tandheelkunde) zijn structureel gewild.

Kies nooit een studie omdat je er later een baan mee vindt, als die studie je niet ligt. Wel doen: een studie die je leuk vindt en hoge cijfers halen. Ans Rekers, studentendecaan van de Universiteit van Amsterdam herinnert je aan het volgende: „In principe horen studenten veertig uur per week aan hun studie te besteden. Daar komt bijna niemand aan.”

De statistieken geven haar gelijk. Volgens de Studentenmonitor besteedden eerstejaarsstudenten aan de universiteit in 2007 gemiddeld 28 uur aan hun studie, inclusief de contacturen. Voor eerstejaars hbo’ers ligt het gemiddelde iets hoger, rond de dertig uur per week. Nog steeds tien uur te weinig. Het totale gemiddelde, van hbo’ers en universitaire studenten – eerstejaars en ouderejaars – ligt op 34 uur per week. Maak daar veertig van, adviseert Rekers. „Een actieve studiehouding is beter dan als een idioot de laatste week voor je tentamen het boek in je hoofd stampen.”

Die actieve houding moet niet alleen voor je studie gelden, maar ook voor wat er bij studeren komt kijken. Als eerstejaars is het prima mogelijk om excursies, congressen en seminars te organiseren, „al denken eerstejaars vaak dat die baantjes alleen voor ouderejaars zijn weggelegd”, aldus Rekers.

Studiegerelateerde commissies maken ieder cv een stapje Idealer. Net als fanatiek sporten, stage lopen bij grote bedrijven en een half jaar of jaar studeren in het buitenland. Liefst aan gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië, zoals Harvard of Cambridge. Doe daar een lidmaatschap van een studentenvereniging bij – dat is voor commerciële en organisatorische functies zeker een toegevoegde waarde voor je cv. „Mits je op die vereniging niet aan één kant van de bar blijft staan”, zegt Rekers. Ook hier geldt het credo: actief is beter.

Alles doen voor Het Ideale CV levert een druk programma op. Veertig uur per week studeren, een studentenvereniging, actief zijn bij de studievereniging, sporten, commissies, een leuk, liefst studiegerelateerd bijbaantje en maatschappelijk betrokken vrijwilligerswerk – als een student dit alles met volle overtuiging doet, past het niet in een week. Gelukkig hoeft dat ook niet.

Althans niet altijd, afhankelijk van de branche waar je terecht wilt komen. De truc is om op tijd te besluiten welke kant je op wilt gaan met je studie. Neem een student werktuigbouwkunde: wil die puur met zijn technische kennis aan de slag, dan zijn studieprestaties belangrijker dan het sociale gedeelte van zijn studententijd. Dat geldt meestal ook voor juristen en specialisten.

Technici zijn vanwege hun analytische vaardigheden ook populair onder managementbureaus. Wil de werktuigbouwkundige meer de managementkant op, dan kan dat, maar is het voor hem zaak zoveel mogelijk bestuurservaring op te doen. Goed kijken wat er in de branche van je keuze nodig is, dus, en daarop anticiperen.

Een uitzondering vormen studenten die de managementkant op willen: zij moeten alles tegelijk kunnen. Fieke Arts van Ormit, dat jonge hoogopgeleiden selecteert en opleidt voor managementfuncties bij overheid en bedrijven, zegt hierover: „Wij zoeken brede generalisten. Hoe meer sociale activiteiten, hoe beter. Als manager moet je ook alles tegelijk kunnen.”

Gericht aan de slag dus tijdens je studie, liefst in de tijd die ervoor staat. Maar een jaar uitloop vanwege bestuurservaring is ook niet erg, vertelt Arts. Het is juist een pre. Zelfs een verkeerde studiekeuze aan het begin van je studententijd is geen probleem. Als je een goede verklaring hebt voor de keuzes die je hebt gemaakt, kan een switch overkomen alsof je bewust bezig bent met je toekomst.

Voor een ambitieuze student zal de week inderdaad te kort zijn, maar als je tevreden bent met een leuke, gemiddelde baan, hoeft die topstage bij Shell of dat half jaar in het buitenland niet per se. Voor iedereen, ambitieus of niet, geldt: wacht niet langer. Begin op tijd met plannen – in de loop van het tweede studiejaar moet ongeveer duidelijk zijn welke kant je op wilt met je studie, zegt Eelke Schrijen van de Universiteit van Tilburg. Dan heb je voldoende tijd om bestuurservaring op te doen, reizen en studies in het buitenland te regelen. Al wil dat niet zeggen dat dat toekomstbeeld star moet zijn. Het kan heel goed dat je er tijdens een bestuursjaar van je studentenvereniging achter komt dat leiding geven toch niet bij je past.

Zorg er kortom voor dat je studieprestaties en het sociale leven naast je studie met elkaar in een gezonde verhouding staan, liefst in combinatie met niet al te veel studie-uitloop. Wacht in ieder geval niet tot het laatste jaar of half jaar met cv-building. Iedere werkgever of enigszins ervaren recruiter die een blik op een cv werpt, ziet wanneer iemand bewust is begonnen met het plannen van zijn toekomst. Het Ideale Curriculum Vitae Van Een Student kan allerlei vormen aannemen, maar is altijd grondig opgebouwd. De laatste tip dus: begin maar vast.