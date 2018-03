Creatief met recht en gehoorzaamheid

Het debat over het actieverleden van het afgetreden Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) gaat niet alleen over de roerige jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook nu zijn krakers actief en voert Greenpeace acties. Vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn nog steeds actueel. Deze term wordt doorgaans gereserveerd voor buitenparlementaire actie die zich beperkt tot specifieke wetten of een bepaalde sector en zich niet richt tegen de gehele rechtsorde.

De combinatie van wetsovertreding en wetsaanvaarding is typerend voor burgerlijke ongehoorzaamheid, aldus de socioloog Kees Schuyt, thans lid van de Raad van State, in zijn proefschrift uit 1972. Dit proefschrift dateert dus van vóór de jaren tachtig die nu centraal staan in de discussie. Maar het proefschrift bouwt wel voort op de strijd van de burgerrechtenbeweging in Amerika, waar Schuyt had gestudeerd.

Schuyt formuleerde maar liefst tien voorwaarden om te spreken van burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals dat eerst alle denkbare alternatieven moeten zijn mislukt. Daardoor viel vrijwel alles af. Bij een empirisch vervolgonderzoek tien jaar later bracht de socioloog de tien eisen dan ook terug tot vijf. En zelfs toen bleef nog maar vijftien procent van de geïnventariseerde acties over.

Volgens de verkorte definitie is burgerlijke ongehoorzaamheid een in oorsprong geweldloze wetsovertreding, waarin uit moreel protest openlijk en in samenhang tussen doel en middelen wordt geageerd tegen het doen of nalaten door politiek-bestuurlijke organen.

Twee dingen springen er uit: het illegale karakter en de openlijkheid. Dit impliceert dat de actievoerders voor hun daden willen uitkomen en dus de consequentie van arrestatie en berechting aanvaarden.

Met overtuigingsdaders haalt justitie echter een lastige categorie zaken binnen. Hoe kan zij recht doen aan het morele karakter van de wetsovertreding? „Wat moet ik er mee, ik kan er niets mee”, zei de vicepresident van een grote rechtbank in 1982 op een congres van rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Dat is vermoedelijk de meest kenmerkende reactie van de zittende magistratuur op dit fenomeen: rechterlijke onwil, verpakt als rechterlijke onmacht, aldus rechtsocioloog Freek Bruinsma in het Nederlands Juristenblad. Toch somde de congresbundel maar liefst tien strafrechtelijke wegen op om een beroep op burgerlijke ongehoorzaamheid geheel of gedeeltelijk te honoreren.

Het meest direct is het leerstuk ‘ontbreken van materiële wederrechtelijkheid’. Daarbij baseert de rechter straffeloosheid op een rechtvaardigingsgrond die gelegen is buiten de wet. Het precedent hiervoor leverde een veearts in Huizen voor de oorlog, die onbesmette koeien bij besmette koeien bracht. Dat was in strijd met de Veewet, maar vanuit veterinair opzicht een prima vorm van vaccinatie aangezien de dieren ‘droog stonden’ (geen melk gaven). De wet mocht hier volgens de Hoge Raad wijken voor de redelijkheid.

Het risico is dat de rechter in politiek vaarwater belandt. De Hoge Raad heeft zich er dan ook geen tweede keer aan willen wagen. Lagere rechters hebben het soms wel aangedurfd om verdachten vrijuit te laten gaan met de motivering dat een bepaalde handelwijze weliswaar onder de strafwet viel, maar zoveel tastbare voordelen opleverde dat het nadeel van strijd met de wet op de koop toe moest worden genomen. Dat gebeurde met name in het geval van alternatieve hulpverlening aan weggelopen kinderen (waarvoor uiteindelijk wel een wettelijke regeling kwam). Ook het krakersrecht biedt een geschakeerd beeld.

Een reden voor enige creativiteit in de rechtspraak is dat de gehoorzaamheid aan de wet ook buiten het actiewezen onder druk staat. Al was het alleen omdat er zo veel wetten zijn dat volstrekte burgerlijke gehoorzaamheid het leven volstrekt onmogelijk maakt. Op tal van deelterreinen van de wetshandhaving is geven en nemen eerder regel dan uitzondering.

Als het met de gehoorzaamheid wel meevalt, valt dan vol te houden dat de meer openlijke vormen van verzet tegen de overheid op een goudschaaltje dienen te worden gewogen? Deze vraag is weer actueel door een initiatiefwetsvoorstel uit de Tweede Kamer om kraken categorisch te verbieden. Ook al waarschuwt het kabinet dat „het strafrecht sluitstuk en niet de start van het antikraakbeleid is”. Het is onverstandig nog altijd bestaande problemen met leegstand onder het vloerkleed van het strafrecht te vegen en oneerlijk om alle krakers over één kam te scheren. Dat komt de eerbied voor het recht waarvan burgerlijke gehoorzaamheid het moet hebben niet ten goede.

Frank Kuitenbrouwer is medewerker van NRC Handelsblad.

