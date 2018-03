Cramer, 22 jaar later

Ruim 22 jaar na de verschijning ervan wijdde de Tweede Kamer gisteren een ‘spoeddebat’ aan een krantenadvertentie, omdat de naam van de huidige minister van VROM, Cramer (PvdA), als een van de 178 ondertekenaars onder deze publicatie had geprijkt. Behalve de minister was ook de minister-president naar het Binnenhof genood voor wat heen-en-weergepraat dat drie uur duurde en eindigde in twee moties, van de VVD en de PVV, die beide werden verworpen en alleen door de betrokken fractie werden gesteund. Slechts als poging om antireclame voor het parlement te maken, kon het debat een succes worden genoemd.

Terwijl elders de aandacht uitging naar de netelige situatie rond Georgië en de verkilling van de relatie tussen het Westen en Rusland, die EU-lidstaat en NAVO-partner Nederland moeilijk onverschillig kan laten, ging het eerste Kamerdebat na het zomerreces over vermeende gedragingen van de voorzitter van de vereniging Milieudefensie in de jaren tachtig.

Nu was het wel pikant dat, nadat eerder het gisteren teruggetreden Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) zichzelf had laten struikelen over onthullingen die zijn actieverleden in de vorige eeuw betroffen, ook de huidige minister van Milieu aan het actieblad Bluf! kon worden gekoppeld, en dus misschien wel verwerpelijke activiteiten als een inbraak en de publicatie van privégegevens over ambtenaren had goedgepraat. Het punt was alleen dat Cramer daarvan niet kon worden beticht. En dat een minderheid in de Kamer bleef doen alsof dat toch zo was.

Eerder was het de vraag of Cramer de advertentie destijds bewust had ondertekend. Zij kon zich dat niet herinneren. Dat haar naam fout gespeld was (Kramer) leek een aanwijzing voor het tegendeel. Nu blijkt uit die advertentie dat de opstellers de letter c zoveel mogelijk weerden als die als een k moest worden uitgesproken („dokumenten”, „kernreaktor”, „redaktie”), dus die spelfout zegt ook niet alles. Maar het doet er ook niet toe, want Cramer liet gisteren weten dat ze de advertentie destijds best had kunnen tekenen en nu weer, omdat daarin werd opgekomen voor de persvrijheid – en niet meer.

Dat was toch een tikje anders dan in haar eerdere verklaring, vorige week, toen ze niet alleen van de inbraak afstand nam, maar ook van de publicatie van gestolen documenten die er het gevolg van was. Pas gisteren bleek ze daarmee louter het artikel over de privé-adressen van ambtenaren te bedoelen. De minister, die hals over kop een extern bureau had ingeschakeld om na te gaan of ze de advertentie wel of niet had ondertekend, heeft dus niet zo verstandig geopereerd.

Niettemin verdient ze het op haar beleid te worden beoordeeld en niet op haar verleden. Dat de PVV gisteren weer eens een motie van wantrouwen indiende, maakt geen indruk meer. Een wapen dat te vaak wordt gebruikt, wordt vanzelf bot. Dat de VVD per motie premier Balkenende trachtte op te dragen het onderzoek naar de advertentie snel af te ronden, op kosten van de bewindsvrouw persoonlijk, liet slechts zien dat ‘benepen’ een overtreffende trap kent.