Correcties & aanvullingen

Contador

In het artikel Contador wil in Spanje kampioenen achterna (zaterdag 30 augustus, pagina 10) werd de Rus Denis Mentsjov aangeduid als de kopman van de ploeg van Rabobank in de Ronde van Spanje. Mentsjov doet niet mee aan die wielerronde; hij ging wel van start in de Ronde van Duitsland en heeft die inmiddels voortijdig verlaten.

Weski

In de inhoudsopgave van Zaterdag &cetera van 30 augustus stond in de aankondiging van het interview met strafpleiter Inez Weski de ‘zaak-Kouwenaar’ vermeld. Dit moet zijn: de zaak-Kouwenhoven.

Alcatel

In het artikel Ben Verwaayen naar Alcatel-Lucent (2 september, pagina 11) stond dat toenmalige topman Tchuruk niet goed Frans sprak. Dat moet de toenmalige topvrouw Russo zijn.