Coca Cola koopt Chinese sapfabriek

Shanghai, 3 sept. De Amerikaanse frisdrankengigant Coca Cola wil de Chinese onderneming Huiyuan kopen. De Huiyuan Juice Group is het bekendste sapmerk in China. Het Amerikaanse bedrijf liet vandaag weten dat het 2,4 miljoen (1,53 miljard euro) dollar wil betalen. Daarmee zou het de grootste aanwinst voor Coca Cola in China worden. Coca Cola betaalt zo volgens het plan 12,20 Hongkong dollar per aandeel van de Chinese sappenreus. Dat is ongeveer 1,60 Amerikaanse dollar (1,02 euro). Drie aandeelhouders die samen tweederde van de aandelen bezitten, hebben ingestemd met het aanbod volgens een verklaring van Coca Cola.