Bunskoek gaat voor De Leeuw werken

HILVERSUM. Presentatrice Daphne Bunskoek gaat voor het mediabedrijf E.V.A.TV van Paul de Leeuw en Joop van den Ende werken. Dat vertelde de presentatrice in het programma De wereld draait door. Bunskoek gaat deels achter de schermen werken. Zij beschrijft het nieuwe bedrijf van De Leeuw als ”een broedplaats voor een heleboel creatievelingen die nieuwe ideeën gaan bedenken”. De presentatrice verwacht ook dat zij weer spoedig voor de camera`s te zien zal zijn. Ook vertelde Bunskoek met de VPRO te werken aan ”een programma over vrouwen”. Over de precieze inhoud kon zij nog niets zeggen. Zij werkte vanaf 2005 bij het entertainmentsprogramma RTL Boulevard.