Broeierige sfeer in oprechte ‘Carmen’

Dans Compania Antonio Gades: Carmen. Choreografie: Antonio Gardes, Carlos Saura. Gezien 2/9 Koninklijk Theater Carré Amsterdam. Aldaar t/m 14/9. Inl: 0900-2525255.

Nee, de Carmen van choreograaf Antonio Gades is geen jong vertederend zigeunerinnetje. Op het moment dat haar minnaar Don José haar de doodsteek toebrengt, valt het doek. Nadat ze aan het begin overigens zelf een rivale heeft gedood en onbewogen heeft toegezien hoe Don José haar echtgenoot vermoordde: ze gooit haar trouwring achteloos op zijn verse lijk.

Menig musicalproducent zou het niet durven, zo’n feeks als hoofdpersoon, maar in Gades’ ogen staat Carmen symbool voor de vrijheid.

Danser en choreograaf Antonio Gades (1936-2004) was samen met Carlos Saura verantwoordelijk voor het wereldwijde succes van de film Carmen in 1983. In de theaterversie wil hij de echte flamenco, de echte Spaanse cultuur laten zien. Hij doet dat, net als in zijn andere balletten, laverend tussen commercie en authenticiteit. Carmen heeft met negentien dansers, vier zangers en drie gitaristen alles wat musicalshows zo populair maakt: massa, ritme en werveling. Maar de nep-emoties ontbreken en dat maakt deze voorstelling geloofwaardig. Carmen-vertolkster en nu artistiek leidster Stella Arauzo danste in 1988 al in dezelfde voostelling, en ook nu ze niet meer piep en strak is daagt ze man en vrouw uit tot dansen.

Bovendien neemt Gades de tijd voor zijn Carmen: hij bouwt de broeierige sfeer op door stiltes in de dans en zang te laten vallen. Als er gedanst wordt, wordt de trots en de furie in die typische schijnbewegingen van de flamenco uitgevochten. Borst vooruit, kin op de borst, armen krullend in de lucht. Georges Bizets beroemde aria uit de opera Carmen, klinkt hier vanaf de band.

Natuurlijk is niet alles even geslaagd: de scène waarin een oude man stier speelt met een ijdele matador, doet afbreuk aan Carmen. En je vraagt je af of al die dansers in 1983 zijn blijven steken met die slecht zittende taillebroeken en het haar in model ‘tapijtnek’. Maar wie na de vele zoete musicals wel eens een oprechte show wil zien, zit goed bij Carmen.