Broadwaypubliek minder ‘aan de blanke kant’

In alles is Delores Metro Mitchell de stereotiepe Broadwaybezoeker. Ze is vrouw. Ze is 42 jaar oud. Ze woont buiten de stad. Ze kocht de theaterkaartjes al maanden geleden. Ze draagt witte sportschoenen.

Er is alleen één groot verschil met al die andere bezoekers: Delores Metro Mitchell is zwart.

De laatste maanden maken de straten van de New Yorkse theaterwijk Broadway opeens een heel andere indruk. De rijen voor drie theaters bestaan niet langer exclusief uit blanke Amerikanen en toeristen. Neem de rij waarin Delores Metro Mitchell een paar zondagen geleden stond: honderden theaterbezoekers, geen blanke te zien.

Behalve Maureen en Vince Kennedy dan. De Kennedy’s komen uit Washington, ook zij zijn een weekend in de stad en toen ze aan kwamen lopen dachten ze, hoe zeggen ze het netjes: „Wat een ongebruikelijk gezelschap. Ze zijn overwegend niet aan de blanke kant.” Mannen dragen strooien hoedjes tegen de hitte, dames wuiven zichzelf met waaiers koelte toe.

Drie ‘zwarte’ stukken zijn deze zomer op Broadway een commercieel succes. De voorstelling – Cat on a Hot Tin Roof met een geheel zwarte cast – is uitverkocht en werknemers van twee andere voorstellingen delen folders uit. Heeft u ook interesse in Thurgood, een toneelstuk met Laurence Fishburne over de eerste zwarte rechter in het Hooggerechtshof? Of anders The Country Girl , met de zwarte acteur Morgan Freeman als aan de drank geraakte randfiguur? Het typeert de veranderende houding van de grootste theaters en producenten op Broadway. Opeens is er ruimte voor de zwarte Amerikaan.

Alle drie de stukken hadden wel steracteurs nodig om publiek te trekken. Cat on a Hot Tin Roof wordt bijvoorbeeld gedragen door Terrence Howard ( van de Oscarwinnende film Crash), Anika Noni Rose (uit Dreamgirls) en Phylicia Rashad (ooit Clair Huxtable in The Cosby Show). Delores Metro Mitchell zegt vooral te gaan om die „steengoede” acteurs te zien. Maar: „Het is ook belangrijk zwarte acteurs te steunen. Zoveel zie je die hier niet.”

De laatste jaren is er een gestage groei van het aantal ‘zwarte’ stukken op Broadway. In 2002 waren rapper Mos Def en hiphop-pionier Russell Simmons te zien, twee jaar later trok Sean Combs (Puff Daddy, Diddy) opeens een jong en zwart publiek. De grootste klapper van de laatste jaren was de theaterversie van The Color Purple, die dankzij de steun van Oprah Winfrey een groot financieel succes werd.

Cijfers van de organisatie van theaters en producenten, The Broadway League, laten zien dat ook het aantal zwarte bezoekers toeneemt (zie illustratie). Tien jaar geleden was nog geen 2 procent van de Broadwaybezoekers zwart, vorig seizoen was dat gegroeid tot 6,7 procent. Toch is het aantal ‘zwarte’ bezoekers nog altijd klein. 74 procent van de Broadwaybezoekers is blank, en het aantal zwarte shows valt in het niet bij de ruim zestig shows die er dagelijks te zien zijn.

Deels verantwoordelijk voor het commerciële succes van de zwarte show deze zomer was Marcia Pendleton.

Pendletons bedrijf Walk Tall Productions wordt ingehuurd door theaterproducties om op onorthodoxe wijze kaartjes te verkopen aan ‘specifiek aangeduide groepen’, lees: zwarten. Haar tactiek staat ver af van de gebruikelijke verkoopmethoden. Ze laat werknemers lange lijsten met zwarte rechters, artsen, juristen, leraren en ondernemers afbellen. „Wist u wel dat er een toneelstuk is over thema’s die ons aanspreken?” Ook neemt ze contact op met organisaties van minderheden binnen grote New Yorkse concerns en probeert hun bedrijfsuitjes te slijten.

Maar het doeltreffendst blijft toch wel de kerk. Predikanten worden standaard uitgenodigd voor de première, maar Pendleton moet vooral de dames aan het hoofd van het koor hebben. Zo verkoopt ze volgens eigen zeggen tientallen kaartjes tegelijkertijd.

Walk Tall Productions was goed voor een kwart miljoen dollar aan verkopen. „Mensen willen zichzelf zien”, zegt Pendleton. Zelf is ze ook zwart. „En geloof me, ik heb echt geen behoefte aan het zoveelste stuk dat geschreven is vanuit het perspectief van een witte man.”