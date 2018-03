BNN ‘kaapt’ Veronica Magazine voor jubileumactie

Veronica Magazine komt deze week met een speciaal nummer. De nieuwste editie van het omroepblad is, zo schreeuwt de cover, „gekaapt door BNN”. Als eerbetoon aan oprichter Bart de Graaff die komende zaterdag precies tien jaar geleden met de uitzendingen van BNN begon.

De Graaff speelde bij Veronica elke week 25 minuten omroepbaas op de buis. Maar hij had zijn zinnen gezet op een publieke omroep. Met 60.000 zelf geworven leden brak hij voor het eerst in 23 jaar het bestel open.

Op 6 september 1998 kondigde staatssecretaris Nuis van Cultuur de allereerste uitzending van Barts News Network af. Toen de oprichter in 2002 op 35-jarige leeftijd overleed aan een nierziekte, veranderde de naam in Barts Neverending Network.

Bart de Graaff schreef geschiedenis. BNN is zijn erfenis. Inmiddels geldt de jongerenzender als „de horzel binnen de omroep”, schrijft hoofdredacteur Peter Contant in Veronica Magazine. Hij staat toe dat BNN „inbreekt in onze pagina’s” omdat hij zich „nog steeds verwant voelt met dat kleine familielid” dat „zich in Hilversum krachtig overeind houdt”. In het nummer staan onder meer een interview van BNN-voorzitter Patrick Lodiers met de Lama’s, een overzicht van tien jaar hoogte- en dieptepunten van BNN, en een knipoog naar de ledenwerfcampagne ‘Koop dit, word lid’.

BNN heeft nu 225.000 leden en wil net als andere publieke omroepen doorgroeien omdat dat binnen de nieuwe Mediawet meer zendtijd en geld oplevert. Met de nieuwe campagne moeten vooral jongeren worden verleid om voor 5,73 euro per jaar een aandeel BNN kopen. Daarvoor verkoopt presentator Sophie Hilbrand zichzelf, biedt Filemon Wesselink zijn nier aan en brengen Dennis Storm en Nicolette Kluijver BNN-pillen aan de man.

Ter ere van zijn tiende verjaardag maakte BNN ook een documentaire getiteld Bikkel die maandagavond in het Amsterdamse Tuschinskitheater in première ging.

De film onder regie van Leo de Boer schetst een intiem portret van oprichter en inspirator Bart de Graaff. In een speciaal voor de film gemonteerde audiotrack van interviews die hij ooit gaf, vertelt De Graaff over zijn leven. Datzelfde doen ook moeder Marjan, zijn zus Mirjam en zijn vriendin Valerie die De Graaff alle drie beschouwde als zijn intimi. Vanaf morgen draait de film in de bioscoop.