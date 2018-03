Blessure Van Persie valt mee, Van Bommel meldt zich vandaag

KATWIJK. Bert van Marwijk kan tijdens de komende twee interlands van het Nederlands elftal tegen Australië (6 september) en Macedonië (10 september) gewoon over Robin van Persie beschikken. De aanvaller van Arsenal raakte zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (4-0) geblesseerd aan de rechtervoet. Een scan wees slechts op een kneuzing. Van Persie trainde gisteravond al mee met Oranje in Katwijk. Mark van Bommel meldt zich pas vandaag in het trainingskamp van Oranje. De aanvoerder van Bayern München speelde gisteren mee in de afscheidswedstrijd van doelman Oliver Kahn.