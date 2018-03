Bizarre show van Madonna met rockgitaar

Pop. Madonna. Gehoord: 2/9, Arena, Amsterdam.

Haar tour mag dan Sticky & Sweet heten, Madonna smaakt niet langer zoet. In een bijna uitverkochte Amsterdam Arena zette de Queen of Pop gisteravond een rauwe show neer, waarin ze fungeerde als een krolse straatkat die op handen en voeten over de meterslange catwalk kroop.

Het was een geweldige show. Madonna, die vorige maand haar 50ste verjaardag vierde, slaagde er opnieuw in haar publiek te verbazen met een bizarre mengeling van dans, seks, kale beats, harde rock en een zigeunerbruiloft.

Het bizarre zat hem deels in haar zang. Vaak zong Madonna vals of zette ze te laat in. Daar leek ze zelf overigens niet mee te zitten. Eigenlijk nam Madonna niet eens de moeite om de indruk te wekken dat ze kan zingen. Er liep een band mee en voor iedereen die dat niet door had, hield ze tijdens het zingen de microfoon bij haar mond weg.

De verrassing zat in de dans, de techniek en het snelle tempo dat haar publiek het gevoel gaf in een voortrazende hogesnelheidstrein te hebben plaatsgenomen. Onvermoeibaar dansten, sprongen, renden Madonna en haar dansers over het podium. Ze gaven een demonstratie ‘double Dutch’ (dubbel touwtjespringen) en dansten een bokswedstrijd op Die Another Day, de titelsong van de gelijknamige James Bond-film.

Madonna begon haar show met Candy Shop, gevolgd door Beat Goes On, beide van haar laatste album. De gasten die aan dat album meewerkten, waren in de Arena op grote videoschermen aanwezig: Pharell, Kanye West, Justin Timberlake. Opvallend was dat Madonna’s optreden, tenslotte een popzangeres, geen opeenvolging van liedjes was. Hier werd een twee uur durende elektronische set aan elkaar gemixt, waar oude hits als in een hedendaagse mash-up werden gemengd met nieuw werk (Vogue met 4 Minutes) en waar succesnummers als Into the Groove in een eigentijdse remix werden gebracht - sommige van die oude hits waren alleen te herkennen aan de tekstregels.

Haar energie leek oneindig. Madonna danste bijna twee uur lang, het ene moment strak in het gelid met het ensemble, het andere schokkend op de vloer. Dat ze voor een dergelijke inspanning flink had moeten trainen, was aan haar af te zien: armen en benen als kabels.

Ze choqueerde deze keer niet echt. De beelden van de Amerikaanse presidentskandidaat McCain die werden getoond in een videocollage tussen Hitler, hongersnood en massagraven terwijl zijn opponent Obama te zien was tussen van Gandhi en Bono, waren eerder potsierlijk dan schokkend. Natuurlijk probeerde ze haar toehoorders wel van hun stuk te brengen. Zo trok ze zich meerdere malen voor hen af, als was ze een man, en schold ze hen uit voor „motherfuckers”.

Grappig was Madonna’s recente liefde voor de gitaar. Borderline en Hung Up kwamen in een harde garagerockversie, waarbij Madonna met zichtbaar plezier op een roze en zwarte gitaar harkte. Halverwege de elektronische beats en de gitaar riffs laste ze plotsklaps een zigeunerbruiloft in, waarin ze een mix van klezmer, polka, Balkanbeats en zigeunermuziek bracht. Ze zong La Isla Bonita en You Must Love Me, uit de musicalfilm Evita, omringd door muzikanten met échte instrumenten als een viool en een Spaanse gitaar.

Tegen half twaalf verdween Madonna van het podium en daalden er grote videoschermen neer met daarop de woorden ‘game over’.

Of toch niet? Want plots klonk er keihard God Save The Queen van The Sex Pistols door de Arena. En toen leek de 50-jarige diva even op een opstandige puber die met een klap haar slaapkamerdeur dichtslaat en hard een plaatje opzet.