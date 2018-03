Betoging Ingoesjetië `uiteengeslagen`

Nazran. Veiligheidsagenten in de Russische deelrepubliek Ingoesjetië hebben volgens een lokale mensenrechtenorganisatie een demonstratie met geweld uiteengeslagen. De lokale autoriteiten ontkennen dat geweld is gebruikt. De betoging van circa vijftig man werd gehouden na de begrafenis van Magomed Jevlojev, een eigenaar van een kritische nieuwswebsite die dit weekeinde onder verdachte omstandigheden in een politieauto om het leven kwam. Volgens de politie werd hij doodgeschoten toen hij naar het wapen van een agent greep, mensenrechtenorganisaties speculeren over moord. De Amerikaanse Committee to Protect Journalists omschreef Ingoesjetië dit jaar als een ”wetteloos gebied waar vijanden van de pers journalisten ongestraft kunnen aanvallen”.