Benoeming Verwaayen biedt perspectief

De aandeelhouders van Alcatel-Lucent zouden eindelijk het licht aan het einde van de tunnel kunnen zien, na de afgelopen twee jaar te hebben betreurd dat ze de fusie ooit hebben goedgekeurd. De raad van commissarissen van de Frans-Amerikaanse producent van telecomapparatuur heeft een onwaarschijnlijk Frans-Nederlands duo aangesteld om te pogen het concern te verlossen van de onbestuurbare staat waarin het is achtergelaten door hun voorgangers, president-commissaris Serge Tchuruk en topman Pat Russo.

Philippe Camus, de 60-jarige voormalige medebestuursvoorzitter van Lagardère, die wat bijklust als in de VS gevestigde zakenbankier, zal als president-commissaris van Alcatel welkome ervaring inbrengen als het gaat om het met elkaar verzoenen van conflicterende nationale ego’s. Camus heeft tussen 2000 en 2005 gediend als één van de twee topmannen van het Frans-Duitse luchtvaartconcern EADS, vóórdat dat aan zijn met schandalen gevulde tijdperk begon. Hij stond bekend om zijn vermogen culturele verschillen te overbruggen en het concern soepel te besturen met zijn Duitse medetopman. Camus moet zich concentreren op het verbeteren van de prestaties van de reeds lang verdeelde raad van commissarissen – geen eenvoudige taak.

Maar de grootste verantwoordelijkheid voor de toekomst van het bedrijf zal rusten op de schouders van de nieuwe topman Ben Verwaayen. De in Nederland geboren ex-topman van British Telecom ‘heeft breedbandinternet naar Groot-Brittannië gebracht’. Hij is een door de wol geverfde telecommanager, die heeft gewerkt aan beide zijden van de lijn die klanten en aanbieders van elkaar scheidt. Zo was hij ooit, tijdens een eerder, vierjarig dienstverband bij Lucent één van de leiders van het team dat in 2001 voor het eerst een fusiepoging met Alcatel ondernam. Die onderhandelingen mislukten als gevolg van een botsing van nationale belangen, een voorafschaduwing van wat nog te komen stond.

De afgelopen twee jaar zijn Tchuruk en Russo erin geslaagd iedere belofte die zij ten tijde van de fusie hebben gedaan, te verbreken. Zij hebben het bedrijf bestuurd door Franse functionarissen tegen hun Amerikaanse collega’s uit te spelen en omgekeerd, en hebben Alcatel een achterstand ten opzichte van de concurrentie bezorgd.

Camus en Verwaayen zullen het niet makkelijk krijgen. Alcatel verkeert in een staat waarin het concern het zich niet langer kan veroorloven beslissingen te nemen op grond van nationale quota, of om politieke redenen. Hun benoeming is de eerste verstandige beslissing van de raad van commissarissen sinds twee jaar. Beide mannen moeten ervoor zorgen dat die niet de laatste is.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com