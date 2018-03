Bennati sprint nu wel sneller dan Boonen

Klassementsleider Daniele Bennati heeft gisteren in de vierde etappe van de Ronde van Spanje revanche genomen voor zijn nederlaag een dag eerder tegen Tom Boonen. De Italiaan sprintte in de straten van Puertollano na 170 kilometer naar de zege, Boonen eindigde dit keer als tweede.

Bennati verstevigde zijn positie als leider in het algemeen klassement en start vandaag als laatste renner in de individuele tijdrit over 42,5 kilometer. Het peloton kwam door valpartijen in de slotfase verbrokkeld binnen. Favorieten als Tourwinnaar Carlos Sastre, Girowinnaar Alberto Contador en Alejandro Valverde verloren 19 seconden, Rabokopman Robert Gesink liefst 42 tellen.

Jose Antonio Lopez Gil probeerde de saaie vierde rit nog enige kleur te geven met een lange ontsnapping. De Spanjaard vergaarde een maximale voorsprong van ruim 7 minuten, maar werd 7 kilometer voor het einde door het peloton ingehaald.

In de laatste 10 kilometer waren er diverse valpartijen in de grote groep, die daardoor volledig uit elkaar viel. Sprinters als Bennati, Boonen, Napolitano en Zabel zaten attent voorin en hadden geen last van de buitelingen. Paolo Bettini, die zich in de Vuelta voorbereidt op het WK in Varese van eind deze maand, reed in de sprint op kop voor Tom Boonen. Het werk van de wereldkampioen was vergeefs. Boonen zat te diep verscholen om in de laatste meters Bennati te kunnen overrompelen.

De bijna 28-jarige Italiaan van Liquigas, vorig jaar al goed voor drie ritzeges in de Vuelta, won met duidelijk verschil en constateerde tevreden dat zijn voorsprong in de algemene rangschikking op Boonen naar 22 seconden was gegroeid. Valverde staat nu op 48 tellen achterstand derde.

In de Ronde van Duitsland won André Greipel de vierde etappe. De 26-jarige renner uit Rostock was na 174 kilometer tussen Wiesloch en Mainz de sterkste in de massasprint. Hij versloeg de Australiër Robbie McEwen en de Duitser Robert Förster. De leiderstrui bleef in handen van zijn land- en ploeggenoot Linus Gerdemann. Diens voorsprong op de Zweed Thomas Lövkvist bleef 17 tellen. Bauke Mollema uit de Raboploeg bezet op 1.01 de vijfde plaats. (ANP)