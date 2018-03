Bennati krijgt zijn revanche op Boonen

PUERTOLLANO. Klassementsleider Daniele Bennati heeft gisteren in de vierde etappe van de Ronde van Spanje revanche genomen voor zijn nederlaag een dag eerder tegen Tom Boonen. De Italiaan sprintte in de straten van Puertollano na 170 kilometer afgetekend naar de zege. Bennati, die zijn leiderspositie verstevigde, hield dit keer Boonen duidelijk achter zich. Het peloton kwam door valpartijen in de slotfase verbrokkeld binnen. Rabokopman Robert Gesink verloor 42 seconden.