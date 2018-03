Ben Verwaayen naar Alcatel-Lucent

Rotterdam. De Nederlandse topman Ben Verwaayen (56) gaat leiding geven aan Alcatel-Lucent, een groot Frans-Amerikaans netwerkbedrijf. Verwaayen leidde KPN en was tot voor kort directeur van het Britse telecombedrijf BT. Verwaayen is een van de weinige Nederlanders die bij een grote multinational als topman werken. Alcatel-Lucent legt onder meer vaste en mobiele netwerken aan voor telecom- en internetproviders. Sinds Alcatel met het Amerikaanse Lucent fuseerde in 2006, halveerde het bedrijf in marktwaarde.