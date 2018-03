Ambtelijke top koos al in 2006 voor aanschaf van JSF

Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben al in 2006 „een definitieve keuze’’ voor de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF) gemaakt. Een politiek besluit over de JSF ging echter niet door, door de val van het kabinet-Balkenende II.

Het zogeheten ‘D-document’ over de opvolging van de F-16 (341 pagina’s, plus 3.200 bladzijden op een cd-rom) werd op 15 november 2006 op hoog ambtelijk niveau besproken. De ambtenaren stemden in met de belangrijkste conclusies van het rapport: aanschaf van de JSF. In de tweede helft van 2006 zou het kabinet moeten besluiten over de aanschaf van een eerste serie toestellen. Besluitvorming over een tweede ‘batch’ zou moeten plaatsvinden tussen 2011 en 2015.

Volgens bronnen op het ministerie van Defensie is het D-document in 2006 aangeboden aan toenmalig staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA). Tot een voorstel aan de ministerraad is het echter niet gekomen. Op 30 juni 2006 viel het kabinet over de rel rond de naturalisatie van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Het daaropvolgende kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie besloot daarop het besluit over de JSF uit te stellen tot 2010.

Defensie laat in een reactie weten dat het D-document „geen enkele status’’ meer heeft, omdat het „inmiddels is achterhaald”.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat alle kandidaten voor de opvolging van de F-16 nog een keer met elkaar moeten worden vergeleken, voordat er een definitieve keuze voor de JSF wordt gemaakt. Vooruitlopend daarop besloot het kabinet wel dat Nederland vanaf 2011 met twee JSF-vliegtuigen gaat deelnemen aan de testfase van het JSF-programma.

De nieuwe vergelijking, de zogeheten ‘actualisatie kandidatenevaluatie’, moet daarom voor het einde van dit jaar klaar zijn. Niettemin krijgt de Zweedse vliegtuigbouwer Saab meer tijd om voldoende informatie in te dienen, zo schreef staatssecretaris van Defensie Jack de Vries (CDA) gisteren. De Saab Gripen Next Generation en de ‘Advanced F-16’ zijn de twee overgebleven concurrenten van de JSF.

