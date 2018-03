CANBERRA, 3 sept. In Australië is op een veiling een amateurfilm opgedoken met beelden van Marilyn Monroe op de set van Some Like It Hot. Het tweeënhalve minuut durende 8mm-filmpje toont Monroe en collega Tony Curtis op de set vlak voor ze een strandscène moeten spelen. De beelden stammen uit begin 1959 en zijn gemaakt door een marineofficier die was uitgenodigd op de set