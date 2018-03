Als het niet de JSF wordt, is er geen plan B

Vorige week maandag kwam een delegatie van de Zweedse vliegtuigbouwer Saab op bezoek bij de directie materieel van het ministerie van Defensie in Den Haag. De aktetassen van de Zweden zaten vol met paperassen over de nieuwste versie van hun gevechtsvliegtuig, de Gripen Next Generation.

Nederlandse officieren legden uit wat ze daarmee gingen doen. Nog vóór december, zeiden ze, wil het ministerie van Defensie de jachtvliegtuigen die nog in aanmerking komen om de F-16’s van de luchtmacht op te volgen, opnieuw met elkaar vergelijken.

Zó snel al? De Zweden waren even uit het veld geslagen. Dat komt door de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF), zeiden de Nederlanders. In 2011 begint de Initiële Operationele Test en Evaluatiefase (IOT&E) van het JSF-programma. Als Nederland daar aan mee wil doen, dan moet het eerste JSF-testvliegtuig in februari 2009 worden besteld.

Maar stel dat de Gripen van Saab bij de vergelijking als beste uit de bus komt, vroeg testpiloot Magnus Olsson. Wat gebeurt er dan?

Volgens Saab-directeur Bob Kemp viel er een pijnlijke stilte. Het ministerie bestrijdt dat. Maar Kemp houdt vol: „Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. „Er is geen plan B voor de JSF.”

Vorige week begon de laatste ronde in de lange dans rond de duurste defensie-aankoop aller tijden (5,567 miljard euro). In 2010 moet het kabinet een definitieve keuze maken over de JSF. Maar voor die tijd, zo is het coalitie-akkoord afgesproken, moeten de mogelijke alternatieven nog één keer worden bestudeerd.

Critici vragen zich echter af wat het nut is van een kandidatenvergelijking die volgens hen maar één uitkomst kan hebben. Al in 2002 stelde Defensie na uitgebreid onderzoek vast dat de JSF „het beste toestel voor de beste prijs” was.

Verliezers van toen, de fabrikanten van de Eurofighter en de Franse Rafale, doen daarom dit keer niet mee. „We hebben geen zin om mee te werken aan de bevestiging van een keuze die allang gemaakt is’’, zei een woordvoerder van Eurofighter eerder tegen deze krant. „Een keuze voor de JSF.” Door het afhaken van de twee Europese producenten heeft de JSF nog twee concurrenten over: de ‘Advanced F-16’ en de Saab Gripen Next Generation.

Heeft de Gripen een reële kans? Officieren van het projectbureau ‘Vervanging F-16’ kunnen zich opwinden over dit soort vragen. Het onderzoek van Defensie, zei kolonel Robert Geerdes onlangs in een interview met het luchtmachtblad De Vliegende Hollander, zal weliswaar „kort en grondig”, maar „zo objectief mogelijk” zijn. De definitieve keuze voor de JSF, zo benadrukte Geerdes, is nog steeds niet gemaakt.

Maar nog geen twee jaar geleden had het niet veel gescheeld, of Nederland had al gekozen voor de JSF. Al in 2006, zo bevestigt het ministerie van Defensie, werd de besluitvorming rondom het JSF-dossier tot op het hoogste ambtelijke niveau afgerond.

Op 15 november 2005 kwamen in de vergaderzaal van het voorlichtingscentrum van het ministerie ambtenaren en militairen bijeen voor een laatste vergadering over de JSF. Op de agenda stond het zogeheten ‘D-document’ voor de opvolging van de F-16.

De aanschaf van Defensiematerieel kent verschillende fasen. In de A-fase wordt de behoefte vastgesteld, in fase B en C worden de verschillende alternatieven bestudeerd. In de daaropvolgende D-fase wordt besloten tot aankoop.

Het D-document telde 431 pagina’s. De onderliggende documenten, meer dan 3.200 bladzijden aan informatie, werden meegeleverd op een cd-rom. De belangrijkste conclusie: „Een definitieve keuze voor de JSF”. In totaal zouden er mogelijk 85 toestellen worden gekocht. Maar het kabinet zou alleen moeten beslissen over een deel daarvan. Het politieke besluit over de tweede ‘batch’ zou pas vallen in de periode 2011-2015.

De militairen waren er dus uit. Maar het politieke besluit over de JSF, dat volgens de planning in de tweede helft van 2006 zou worden genomen, kwam er niet. Op 30 juni van dat jaar struikelde het kabinet over de rel rond de naturalisatie van VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.

Het D-document belandde in een diepe la. Tijdens de formatie voor Balkenende IV werd het JSF-besluit doorgeschoven naar 2010.

Maar het is de vraag of er tegen die tijd nog echt een keuze is.

Sinds 2002, toen besloten werd 800 miljoen dollar te investeren in de ontwikkelingsfase van de Joint Strike Fighter, heeft Nederland zich steeds verder aan de JSF gecommitteerd. In november 2006 zette toenmalig staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap in Washington zijn handtekening onder een memorandum of understanding (MOU), waarin de JSF-partners afspraken maakten over het inrichten voor de productielijn en de instandhouding van de ‘F-35’. Kosten tot 2050: 359 miljoen euro. En dit voorjaar ging de Kamer akkoord met het besluit om voor 274,6 miljoen euro deel te nemen aan de testfase van het JSF-programma. Als het kabinet zich in 2010 over de definitieve keuze buigt, zijn de eerste twee JSF’s voor de testfase volgens planning al gekocht. De ondertekening van het eerste koopcontract is voorzien voor eind februari.

Bij het projectbureau ‘vervanging F-16’ op het ministerie van Defensie hebben ze dus haast. Nog voor het Kerstreces moet de zogeheten ‘actualisatie kandidatenevaluatie’ naar de Tweede Kamer. En als blijkt dat niet de JSF, maar de Saab Gripen het beste toestel is? Koopt Nederland dan de Gripen? Dat is maar de vraag, zegt een woordvoerder van Defensie. Als de Gripen wint, gaat het project ‘vervanging F-16’ terug van de D- naar de B/C-fase. „Op dat moment ligt de zaak weer helemaal open.”

Eerste deel van een drieluik over de JSF. Lees eerdere artikelen en documenten via nrc.nl/jsf