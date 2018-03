Allianz houdt vast aan dubbelstrategie

Het zogenoemde bank-verzekeren is een strategie die weigert te geloven in zijn eigen overlijden. Allianz, Europa’s grootste verzekeringsmaatschappij, en Commerzbank proberen het idee in ieder geval in leven te houden. Bij de overname voor 9 miljard euro van Dresdner Bank van Allianz is Commerzbank ermee akkoord gegaan de verzekeringsproducten van Allianz in Duitsland te blijven verspreiden. De verzekeraar wilde op zijn beurt een belang van 30 procent in het nieuwe bankconcern houden om zijn distributiekanaal veilig te kunnen stellen.

Het is makkelijk te begrijpen waarom het bank-verzekeren geen universele strategie is. Voor een verzekeraar lijkt het misschien logisch om een bank te bezitten, net zoals voor een boer die hij melk wil verkopen logisch is koeien te hebben. Diverse pogingen om bank-verzekeraars in het leven te roepen, zoals de overname van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Winterthur door Credit Suisse, zijn in tranen geëindigd. In de Angelsaksische wereld is het bank-verzekeren volledig uit beeld geraakt.

Bovendien ligt het voor de hand de afspraak tussen Allianz en Commerzbank eerder te zien als een verstandshuwelijk dan als een strategische beslissing. Commerzbank kon het zich niet veroorloven Dresdner in zijn geheel te kopen. Voor Allianz was het vasthouden van een deel van de aandelen en het uitbreiden van de exclusieve distributiedeal die het concern met Dresdner had, de makkelijkste oplossing.

Maar Commerzbank en Allianz hebben wel een punt. Op het Europese vasteland is het bank-verzekeren heel algemeen – zo’n 70 procent van alle verzekeringsverkopen in Frankrijk verloopt via banken. Hoewel Dresdner als verkoopkanaal niet aan de verwachtingen van Allianz voldeed, zou dat met de nieuwe, grotere bank anders kunnen zijn. Na voltooiing van de rationalisatie zal Commerzbank, met een netwerk van ongeveer 1.200 kantoren, over 50 procent méér distributiepunten beschikken dan Dresdner, wier kantoren bovendien vaak als onaantrekkelijk werden gezien.

Allianz hoopt dat de verzekeringsverkopen via de nieuwe bank tegen 2011 het dubbele bedragen van het aantal dat in 2007 – een heel slecht jaar – door Dresdner werd verkocht. Dat zou ook goed zijn voor Commerzbank. Die verkoopt nu nog de producten van de Italiaanse verzekeringsmaatschappij Generali, op grond van een contract dat in 2010 afloopt. De bank wil zijn beleid van het distribueren van de producten van een heel scala aan verzekeraars graag voortzetten.

De hoop van Allianz op méér verzekeringsverkopen via Commerzbank kan natuurlijk worden beschaamd. Daardoor zou de oude kritiek kunnen herleven dat de verzekeraar er een verwarde strategie op na houdt. Maar het lijkt verstandig het overlijdensbericht van het bank-verzekeren nog even achter de hand te houden tot de dood met zekerheid is vastgesteld.