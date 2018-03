Albayrak: beleid niet aangepast voor meer asielzoekers

Den Haag, 3 sept. Ondanks de verwachte toename van het aantal asielzoekers zal het asielbeleid niet worden aangepast. Dit zei staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) gisteren in antwoord op vragen van de PVV. Het kabinet rekende voor 2008 op een toestroom van ongeveer 10.000 asielzoekers. Die prognose is inmiddels bijgesteld naar 16.000, vooral veroorzaakt door een toename van het aantal asielzoekers uit Irak en Somalië. Asielzoekers van deze landen krijgen automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning. VVD en PVV willen heroverweging van dit beleid. Albayrak ziet meer heil in een Europese oplossing voor het probleem, maar die lijkt nog niet in zicht.