Het jongste nummer van het literaire tijdschrift Tirade is helemaal gewijd aan de dit jaar overleden schrijver J.J. Voskuil. Het bevat onder meer een nooit eerder gepubliceerd toneelstuk van Voskuil, Mensenkinderen, waarin een echtpaar redetwist op de scherpe manier die we van Maarten en Nicolien uit Het Bureau kennen.

Klaartje: „Dat zou helemaal mooi worden, dat jij hier ging bepalen wie ik hier moet ontvangen! Ik ben je dienstmeid niet! Tiran!”

Karel: „Wie is hier nou eigenlijk een tiran?”

Verder komen er in dit nummer hoofdzakelijk mensen aan het woord die Voskuil hebben gekend – van oppervlakkig tot goed. Al die bijdragen hebben wel iets interessants toe te voegen aan het beeld dat van Voskuil bestond, maar ik was vooral getroffen door de stukken die de medewerkers van zijn uitgeverij Van Oorschot over hem schreven: Jaap Blansjaar, Gemma Nefkens, Benjamin del Canho en Wouter van Oorschot zelf. Zij geven verhelderende inkijkjes in gedrag en karakter van Voskuil.

Gemma Nefkens vertelt hoe ze Voskuil opbelde om hem te complimenteren met Het Bureau dat ze net helemaal had uitgelezen, waarop ze van hem te horen kreeg: „En toch vind je Het Bureau minder goed dan Frida’s (Frida Vogels) De harde kern.” Nefkens bevestigde het niet, maar het was wél waar: Vogels’ boek was niet minder dan ‘een cesuur’ in haar leven geweest. Hoe noemen we dit? Intuïtieve mensenkennis?

Wouter van Oorschot herinnert zich dat Voskuil bij de inlevering van zijn manuscript van Het Bureau zei dat hij het niet aan een andere uitgeverij zou aanbieden als hij en Nefkens het zouden weigeren. Er zijn uitgevers die minder loyaliteit van hun auteurs ondervinden.

Een roerend beeld van het laatste levensjaar van Voskuil schetst Jaap Blansjaar, die in 1987 als pakknecht bij Van Oorschot ging werken. Voskuil begon in 2007 steeds moeilijker te lopen en gewoon fietsen durfde hij ook al niet meer goed. Hij had een man op een driewieler op de Herengracht zien rijden, zoiets wilde hij ook wel. Samen met Blansjaar begon hij te oefenen, elke vrijdagmorgen op het oude terrein van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. Het ging aanvankelijk uiterst moeizaam, maar hij zette verbeten door.

Uiteindelijk moest hij het, na een pijnlijke val, toch opgeven.

Kort voor zijn overlijden treffen Blansjaar en Van Oorschot hun auteur in ‘ouderwets opperbeste stemming’ in bed aan. „De ene grap werd gevolgd door de andere pesterij.” Even later vertelt hij „dat donderdag de dokter zou komen om er een eind aan te maken’’. Hij wilde niet langer hulpbehoevend zijn. Blansjaar zegt hem dat hij zo genoten had van de manier waarop ze samen zijn drie vakantieboeken hadden samengesteld.

„Zijn antwoord was: daar heb ik niets van gemerkt.”

„Een bekende reactie”, voegt Blansjaar eraan toe. „Indien te dichtbij, afstand herstellen. Zelfs op zijn sterfbed.”

Als ze hem bij het P.J. Meertens-Instituut na zijn pensionering meer waren blijven waarderen, had hij nooit Het Bureau geschreven, zei hij tegen oud-collega Rob Fassaert. De afstand kon kennelijk ook te groot worden.

Hoe meer je over hem leest, hoe raadselachtiger hij wordt. Net als die auteur aan wiens grootspraak hij zo’n hekel had, Multatuli.