Afab: voorlopig geen beursgang

Amersfoort, 3 sept. Financieel dienstverlener Afab zal dit jaar geen notering krijgen aan de Amsterdamse aandelenbeurs. ”Het is niet reëel dat de beursgang dit jaar nog plaatsvindt”, aldus bestuursvoorzitter Maasbert Schouten gisteren. Afab maakte halverwege 2006 bekend deze zomer naar de beurs te willen. Door de onrust op de financiële markten werd het plan in april van dit jaar echter voor onbepaalde tijd opgeschort. Sindsdien zoekt de onderneming, die naar eigen zeggen `beursklaar` is, naar het juiste moment.