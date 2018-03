Ach, links zegt zoveel

Het laatste nieuwtje gisteren betrof de MySpace-pagina van – het zou zo maar kunnen – de toekomstige schoonzoon van de toekomstige vicepresident. ‘I’m a fucking redneck’ en ‘ik wil geen kinderen’ schrijft de 17- of 18- jarige Levi Johnston op de site. Hij is de jongen die de 17-jarige dochter van John McCains running mate Sarah Palin zwanger maakte.

Is dat relevant? Ja, zeggen Amerikaanse verslaggevers op de Republikeinse Conventie. Normaal gesproken worden privégegevens – zeker ook de minder aangename – van een politieke kandidaat meteen bekendgemaakt op het moment dat de kandidatuur gesteld wordt. Dit is niet gebeurd toen McCain afgelopen vrijdag de vrijwel onbekende Sarah Palin als kandidaat voor het vicepresidentschap presenteerde. Dat zou erop wijzen dat het antecedentenonderzoek naar Palin slordig is verlopen. En dát zegt iets over de wijze waarop John McCain, die zichzelf afficheert als een maverick, zijn besluiten neemt.

Sinds vrijdag zijn vijf ‘kwesties’ rond Sarah Palin naar buiten gekomen. Onder Amerikaanse verslaggevers bestaat de overtuiging dat er meer ongemakkelijke verhalen in aantocht zijn.

1Afgaande op e-mails is Palin als gouverneur van Alaska persoonlijk betrokken geweest bij druk op haar politiecommissaris om een politieagent te ontslaan nadat hij was gescheiden van Palins zus. Toen de commissaris weigerde de ex-zwager de laan uit te sturen, mede omdat de rechter een dergelijk ontslag onrechtmatig verklaarde, werd hij zelf uit zijn functie ontheven. Palin en haar familie zouden daarna zijn blijven ijveren voor het ontslag van de man. De zaak is nu in onderzoek; Palin heeft een advocaat ingeschakeld.

2Palin is volgens betrouwbare berichten in de jaren negentig lid geweest van een politieke partij, de AIP, die de afscheiding van Alaska van de VS bepleit. Ze prees de AIP nog dit jaar voor zijn „goede werk” in een video voor haar partijconferentie.

3Haar 17-jarige dochter blijkt vijf maanden zwanger, hetgeen tegenstanders uitleggen als strijdig met haar conservatieve principes en haar strijd tegen tienerzwangerschappen. De campagne zegt van de zaak op de hoogte te zijn geweest, al komt er geen antwoord op de vraag sinds wanneer dan. De dochter zal trouwen met de vader van haar kind, verzekerde het campagneteam. Maar als er wel tijd was om Palins eigen profiel op Wikipedia op te schonen voordat haar kandidatuur bekend werd gemaakt, hadden dan ook de scheldwoorden van de MySpace pagina van de aanstaande schoonzoon niet kunnen worden verwijderd?

4Palin’s man blijkt ruim twintig jaar geleden te zijn veroordeeld voor rijden onder invloed; een feit dat vrijdag evenmin openbaar werd gemaakt.

5Palin blijkt aanvankelijk groot voorstander te zijn gewest van een beruchte ‘brug naar nergens’ die met federaal geld in Alaska werd gebouwd. Ze liet zich er vrijdag op voorstaan dat ze de aanleg van brug had gestopt. Deze dure, vrijwel nutteloze brug in Alaska haalt McCain altijd aan als voorbeeld van verspilling.

The New York Times bracht gisteren een groot verhaal over de kennelijke haast waarmee McCain Palin, die hij nauwelijks kende, zou hebben geselecteerd. Enkele dagen voordat hij zijn keus bekendmaakte, zou hij nog de onafhankelijke senator Joe Lieberman hebben gevraagd als running mate.

In het Excel Center in St.Paul, Minnesota, waar de conventie inmiddels volop op gang is gekomen, maken de berichten geen enkele indruk. „Dat zijn de bekende verdachtmakingen van links, begrijp je”, zei Laura I. Wiley, een hoogblonde afgevaardigde uit North Carolina.

Nee, hier zijn ze vooral gelukkig met het hoge conservatieve gehalte van Sarah Palin, die een vurig tegenstander van abortus is. Zij kan McCain op het rechte pad houden. In het moderne Amerika bestaat nu eenmaal geen collectief bewustzijn, je hebt rechtse feiten en linkse feiten, die voor het merendeel van de afgevaardigden niet te vertrouwen zijn.

Als via de alomtegenwoordige blackberry’s bekend wordt dat de Republikeinen inderhaast tien juristen naar Alaska sturen voor extra antecedentenonderzoek naar Palin, is er nog geen spoor van twijfel.

Welnee, zegt afgevaardigde William J. Owens, ook uit North Carolina. Palin is op Alaska eerder tegen prominente Republikeinen opgestaan. „Dan maak je natuurlijk vijanden. Die zullen ze wel even in kaart moeten brengen.”