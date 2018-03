Aanrijder bij Ikea blijft langer vast

Amsterdam, 3 sept. De 25-jarige man die vorige maand bij Ikea in Amsterdam een verkeersregelaar aanreed, blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald, aldus het Openbaar Ministerie (OM) gisteren. Het slachtoffer overleed een paar dagen na het incident aan zijn verwondingen. Het OM verdenkt de 25-jarige man van doodslag dan wel dood door schuld of zware mishandeling met de dood als gevolg.