A) Verder studeren. B) Werk zoeken. C) Wereldreis maken. D) ?

Rotterdam, 3 sept. - Vera Brok (25) wist precies wat ze wilde: een baan op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar sinds ze voor haar afstudeerscriptie vier maanden onderzoek deed op de Kaapverdische eilanden, vraagt ze zich af wat ze nu eigenlijk wil. Of de baan die ze voor ogen had wel bij haar past. Ze hoopt in oktober af te studeren met een master International Development Studies. „Het voelt zo definitief. Alsof ik op een kruispunt in mijn leven sta. Ik kan weer alle kanten op.” Ze wil in het veld werken, niet alleen maar achter een computer. Dolgraag zou ze naar het buitenland gaan om bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van mensen, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Maar ze wil ook weer geen vrijwilligerswerk gaan doen. „Daarvoor heb ik niet gestudeerd.”

Ton Boekhorst, studentenpsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet ze vaker voorbij komen. De afstudeerfase is volgens hem voor veel studenten het moment waarop ze zich gaan afvragen: is dit wel wat ik wil? Kan ik uit de voeten met wat ik heb geleerd? „Ze zijn heel bang de verkeerde keuze te maken.”

Psychotherapeut en loopbaanadviseur Carien Karsten beaamt dat. Zij behandelt geregeld studenten met een burn-out of andere psychische klachten. „Studenten weten niet goed wat ze precies willen, maar hun eerste baan moet per se goed op hun cv staan. Daardoor leggen ze zichzelf veel druk op.” Ze ziet nog een ander probleem: „Hoe kunnen net afgestudeerden op een sollicitatiegesprek gemotiveerd vertellen wat ze willen, als ze dat helemaal nog niet weten?”

Dat heel veel studenten niet weten wat ze willen, is volgens Boekhorst te wijten aan de gigantische toename van het aantal studies. Vorig jaar boden Nederlandse universiteiten 444 voltijd studies en 893 masteropleidingen aan. „Met een studie kun je tegenwoordig álle kanten op. Daardoor gaan studenten vaak gebukt onder keuzestress.”

Vroeger kampten studenten ook met stress, maar toen had dat een andere oorzaak, zegt Boekhorst, die al meer dan dertig jaar als studentenpsycholoog werkt. „Jaren terug konden studenten echt zwemmen in een studie. Ze hadden veel meer vrijheid en weinig deadlines. Dat lijkt heel fijn, maar zorgde voor paniek.” Volgens Boekhorst is de druk om snel af te studeren tegenwoordig hoger dan vroeger. „Studeren is duur en uitstel heeft meteen financiële consequenties. Daardoor kunnen studenten zich geen uitstel permitteren.”

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de studieduur de laatste jaren flink is verkort. Van alle studenten (hbo en universitair) die in 1995 begonnen, behaalde slechts 13 procent na vier jaar een diploma. Van de studenten die in 2002 gingen studeren, studeerde bijna de helft na vier jaar af.

Volgens Boekhorst komt dat onder meer door de bindende studieadviezen; studenten die dreigen te stagneren worden eerder opgeroepen voor een gesprek met hun studiebegeleider. De studiefinanciering van de Informatie Beheergroep duurt ook niet oneindig. Het aantal jaren dat een student daar recht op heeft, ging in 1996 van vijf jaar naar vier jaar. Studenten moesten voortaan binnen tien jaar afstuderen, anders moeten ze hun studiefinanciering terugbetalen.

Volgens Boekhorst en Karsten is de overgang van het onbekommerde studentenleven naar een werkend bestaan spannend. Niet alle studenten popelen om te gaan werken. „Sommige studenten aarzelen als zij zich realiseren dat ze een volwassen leven moeten opbouwen”, zegt Boekhorst. „Zij zijn vlakbij de eindstreep en lijken het maar niet te kunnen halen. Typisch vluchtgedrag.”

Ook Louis Sommeling, voormalig studentenpsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Leren leven en studeren, denkt dat studenten terugdeinzen vanwege hun angst volwassen te worden. „Onvoorstelbaar hoe sommige studenten hangen op één of twee tentamens. Misschien doen ze het onbewust expres, omdat ze niet willen gaan werken.” Hij is verontwaardigd dat er zo weinig psychologische begeleiding is voor studenten. „Bij veel instellingen worden psychologen wegbezuinigd, terwijl de studententijd een cruciale periode is waarin studenten belangrijke beslissingen moeten nemen. Bovendien zijn studenten relatief makkelijk en snel te behandelen.”

Ondanks haar twijfels is Vera Brok alvast begonnen met solliciteren. „Ik schrijf de allerbeste brieven die ik kan bedenken voor vacatures die me écht leuk lijken. Ik heb er vertrouwen in, denk dat ik wel wat te bieden heb. Ik hou mezelf voor dat het niet fout kan gaan zolang ik hard mijn best doe.”

Volgens psychotherapeut Karsten moeten (bijna-) afgestudeerden inderdaad gewoon gaan solliciteren. „Je moet het niet voor je uitschuiven, ook al maak je de verkeerde keuze. Vaak weet je daarna wél wat je wilt.” Gelukkig verloopt de overgang bij het merendeel van de studenten soepel, zeggen de studentenpsychologen. Zoals bij Milon Galema (24) uit Groningen. Voor haar carrière verhuist ze naar de Randstad. „De laatste maand word ik melancholisch. Ik denk aan alles wat ik hier heb meegemaakt. Maar ik ben nieuwsgierig naar de grotemensenwereld, en of het me daar goed afgaat.”