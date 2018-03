95-plussers hebben gen voor langer leven

rotterdam. In 95-plussers is een genvariant gevonden die lang leven bevordert. De mutatie komt onder zeer oude Japanse immigranten op Hawaï bijna drie keer zo vaak voor als bij bewoners die rond hun tachtigste overleden. In het onderzoek was bij ouderen bloed afgenomen en jaren bewaard na hun overlijden. Er is de laatste jaren veel aandacht voor genmutaties die het leven verlengen. Ze zijn gevonden bij wormen, gist en fruitvliegen, maar nog nauwelijks bij mensen. Veel onderzoek richt zich op het genennetwerk rond insuline. Het netwerk regelt functies als celdood, metabolisme en stressbestendigheid van weefsels. In de Japanse Amerikanen bleek een mutatie belangrijk in het gen FOXO3A, onderdeel van dit netwerk. Mensen met de mutatie hadden minder hart- en vaatziekten, kanker en ouderdomssuiker. De Amerikaanse studie verscheen deze week in Proceedings of the National Academy of Sciences.