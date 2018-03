Marike Jager

Middelburg: Abdij. Aanvang: 21.00u. Prijs: 5 euro incl. 2 consumpties. Inl: www.nazomerfestival.nl

Vijf jaar geleden won Marike Jager de Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter en vorig jaar brak ze definitief door met een overtuigend concert op Lowlands. Haar repertoire is geïnspireerd door het werk van o.a. Carole King, Joni Mitchell en The Beatles. Haar debuutalbum The Beauty Around (2006) werd door OOR geprezen als „zeer overtuigend, volwassen en verrassend!”.