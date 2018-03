5 miljard dividend pensioenfondsen

Amsterdam, 3 sept. Nederlandse pensioenfondsen hebben in de periode april 2007-maart 2008 4,9 miljard euro ontvangen aan dividenden op beursgenoteerde aandelen. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) gisteren bekendgemaakt. Het totale bezit van de pensioenfondsen in beursgenoteerde aandelen bedroeg in deze periode gemiddeld 195 miljard euro. Dat is exclusief beursgenoteerde aandelen die pensioenfondsen via beleggingsfondsen bezitten.