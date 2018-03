5 manieren om solliciteren makkelijker te maken

1 Aansluiten

Creëer de juiste studiesfeer

www.gadgethouse.nl

Geen zin om aan je scriptie te werken? Maak je bureau wat aantrekkelijker met accessoires die je op de usb-poort van je computer kunt aansluiten. Via internet zijn de meest idiote gadgets te bestellen. Gebruiksvoorwerpen waar je het nut nog van in kunt zien, zoals een usb-puntenslijper, -bureaulamp en -papierversnipperaar. Maar ook minder nuttige uitvindingen als een stofzuiger voor je toetsenbord en een ventilator die je aan je beeldscherm kunt bevestigen voor een fris briesje. Of de meest nutteloze versieringen als lavalampen, plantenkassen en een hamster die in een rad loopt op jouw typsnelheid. Geen usb-poorten meer over? Bestel dan een minipoortenhaspel. Ben je gestrest? Maak van je bureau een miniatuurkroeg met neonverlichting, een ‘cupwarmer’ zodat je mok met koffie warm blijft en een koelkastje waar net een koud blikje bier in past. Of zou het zo juist nog langer duren voor je afstudeert?

2 Verdienen

Geld verdienen aan je vrienden

www.friendhunter.nl

Stage gelopen bij die multinational? Zijn jouw vrienden dat succesvolle bedrijfje begonnen? Netwerken wordt steeds belangrijker. Via je vriendennetwerk krijg je het natuurlijk als eerste te horen als er een vacature vrijkomt, of kun je een klus binnenslepen voor het bedrijfje dat je net aan het opstarten bent. Maar ook bedrijven zijn op zoek naar mensen met een netwerk op de juiste plaatsen en vinden dat belangrijk bij een sollicitatie. Het nieuwste fenomeen is ‘social networking’. Via de website Friendhunter kun je je eigen netwerk inzetten en er nog geld aan over houden bovendien. Heb jij veel hoogopgeleide of succesvolle vrienden? Op de site kun je je gratis inschrijven als netwerker en word je ook geattendeerd op vacatures. Weet jij iemand die van baan wil veranderen of op zoek is naar werk? Tip die persoon en als hij wordt aangenomen verdien jij een bonus, die op kan lopen tot 1.000 euro. Mooi meegenomen.

3 presenteren

Onlinebeurs voor studenten

www.studentstock.nl

Je bent meer waard dan je denkt. De banen liggen voor het oprapen en waarom zou je genoegen nemen met een zozo baan, als je ook een betere kunt krijgen? Om er achter te komen hoeveel bedrijven voor je over hebben, kun je je inschrijven op Studentstock, een onlinebeurs waarop je jouw profiel kunt uploaden. Vervolgens maakt de site een filmpje van een minuut waarin je jezelf presenteert. Bedrijven kunnen dit tegen betaling bekijken, waarbij het profiel van de populairste student het duurste is. Zo ontstaat een online beurs van studenten. Bekijkt een bedrijf jouw gegevens, dan verdien je geld en kun je worden benaderd voor een baan. Of je daarop ingaat is aan jou. Krijg je meerdere aanbiedingen? Dan kun je een afspraak maken om de verschillende werkgevers te ontmoeten. Deze manier van op zoek gaan naar een baan is beter voor mensen met een opleiding in sectoren waar veel werk is, zoals de ICT en management. Waarschijnlijk minder geschikt voor een pas afgestudeerd antropoloog of kunsthistoricus.

4 Schrijven

Sollitatiebrief? Laat een ander het lekker doen.

Briefopbestelling, 35,50 euro, www.briefopbestelling.nl

Een sollicitatie begint met een goede sollicitatiebrief. Verkoop jezelf met een pakkende openingszin, zet al je gegevens duidelijk op een rij en maak duidelijk waarom jij geschikt bent voor de baan. Ben je niet zo goed in teksten opstellen, dan kun je het schrijven van je sollicitatiebrief uitbesteden. Er zijn allerlei bedrijfjes die tegen betaling een brief schrijven waarmee jij je onderscheidt. Een zo’n bedrijfje is Briefopbestelling. Het kost je 35, 50 euro en voor 32 euro extra tikken ze ook meteen je cv in elkaar. Binnen twee dagen in je mailbox. Handtekening eronder en klaar. Volgens de website wordt één op de drie klanten uitgenodigd voor een gesprek. De expertise van het bedrijf houdt niet op bij zakelijke brieven. Zo kun je ook een liefdesbrief in elkaar laten flansen. Niet zo romantisch, maar als het werkt?

5 onthouden

Verkoop jezelf met je eigen visitekaartje

www.vistaprint.nl

Als je net bent afgestudeerd of zelf een bedrijfje gaat beginnen, zijn visitekaartjes ideaal om mensen te laten onthouden wie je bent en waar ze je kunnen vinden. Visitekaartjes komen professioneel over en hoeven amper iets te kosten. Zo bieden verschillende onlinebedrijfjes gratis visitekaartjes aan, waarvoor je alleen de verzendkosten à 5, 57 euro hoeft te betalen. Bepaal zelf hoe het kaartje eruit komt te zien en wat er op moet staan. Let er wel op dat je kiest voor de optie waarbij niet het logo van het drukwerkbedrijf achterop staat, anders komt het goedkoop over. Een paar muisklikken verder en 250 kaartjes komen jouw kant op. Het staat netjes als je ze vervolgens in een visitekaartjeshouder bewaart, die je bij de sigarenboer of de boekhandel kunt kopen. Nu maar uitdelen en hopen dat het iets oplevert.