4.000 man voor turbine

Vierduizend Britse, Amerikaanse, Afghaanse, Canadese, Deense en Australische militairen hebben met succes een konvooi begeleid waarmee een turbine werd vervoerd van de Afghaanse stad Kandahar naar een dam in de provincie Helmand. De turbine is gisteren aangekomen en moet deel worden van een elektriciteitscentrale bij Kayaki die stroom gaat leveren voor twee miljoen Afghanen in Helmand en Kandahar.

Vorig jaar hebben westerse troepen zware strijd geleverd met de Talibaan om Kayaki. De dam is in de jaren vijftig door de Amerikanen gebouwd voor irrigatie. In de jaren zeventig installeerden de Amerikanen er twee turbines, die later in onbruik raakten. De afgelopen maanden was er één weer in werking en werd de tweede gerepareerd. De derde moet daar tussenin geplaatst worden.

Door de onveilige situatie is er lang getwijfeld over de plaatsing van de turbine. Het konvooi vanuit Kandahar is vier maanden in het geheim voorbereid. Tientallen gevechtsvliegtuigen en -helikopters begeleidden het konvooi. De installatie van het distributienetwerk duurt naar verwachting nog twee jaar. (AP)