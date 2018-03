4 MUZIEKTHEATER

Muziektheaterstudenten van het Rotterdams Conservatorium spelen The Wild Party van Michael John LaChiusa. Om hun relatie nieuw leven in te blazen, geven Queenie en haar man Burrs een feestje. Wat begint als een flamboyante optocht van kleurrijke feestgangers, verandert naarmate de avond vordert in een orgastisch samenzijn vol drank, exhibitionisme en geweld. Te midden van dit alles komt een explosieve liefdesdriehoek tussen Queenie, Burrs en een geheimzinnige loverboy tot een onvermijdelijk hoogtepunt. Foto Bob Bronshoff

Bronshoff, Bob