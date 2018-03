3 telefoneren

www.unsworn.org/telemegaphone, prijs: internationaal telefoontarief Op een berg in het westen van Noorwegen staat een grote paal met luidsprekers eraan waar je naartoe kunt bellen. Deze ‘telemegafoon’ neemt inkomende telefoontjes automatisch aan en laat het stemgeluid van de beller vervolgens door de luidsprekers schallen. Als je belt naar nummer 0047 90 369389 kun je vertellen hoe je dag was, of een lied zingen voor de inwoners van Dale – een dorpje dat iets verderop ligt. Het ding staat luid genoeg om in het dorp te kunnen horen. Je kunt er 24 uur per dag naartoe bellen, tot aanstaande zaterdag want daarna begint het hertenjaagseizoen. Het apparaat werkt op windenergie, dus na een windstille periode kan er niet worden opgenomen. Op de site staat een geluidsfragment, opgenomen in Dale, van de allereerste beller die een vijf minuten durend concert ten gehore bracht. Jodelahitie!