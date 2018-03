Compagnie Rasposo

Utrecht: Griftpark. Aanvang: 20.00u. Leeftijd: 12+. Res: 030- 2302023

Stadsschouwburg Utrecht presenteert van 3 tot en met 6 september een nostalgische circusvoorstelling in het Griftpark. Compagnie Rasposo uit Frankrijk speelt daar Parfums d’Est. Rasposo vertelt het verhaal van de rondtrekkende saltimbanques (kunstenmakers) en zigeuners. De bezoeker is letterlijk bij hen te gast en maakt kennis met twee werelden: achter de schermen waar lief en leed wordt gedeeld, en voor de schermen, waar ieder zijn taak als koorddanser, jongleur of trapezewerker met verve moet volvoeren.