Tracy Bonham

Enschede: Atak poppodium, Noorderhagen 12. Aanvang: 21.00u. Tickets: 12 euro. Inl: www.atak.nl

Tracy Bonham brak in 1996 door met de singles Mother mother en Sharks can’t sleep van haar album The Burden of Being Upright. Getraind in klassieke muziek en jazz stort de oorspronkelijk uit Oregon afkomstige Bonham zich pas begin jaren 90 op de rockmuziek onder invloed van Nirvana en Pixies. Ze begon al op vijfjarige leeftijd met muziek en ze bespeelt zowel de piano als de viool. Beide instrumenten gebruikt ze nu samen met de gitaar en inspiratie put ze uit haar roerige persoonlijke leven.