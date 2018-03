Handtas

designgiftmaker.chikado.nl, zoek op ‘garden party’, 30 euro incl. verzendkosten

Je moet niet bang zijn om een beetje op te vallen als je handtas Garden Party draagt. Of je nu kiest voor oranje, roze, groen, rood of ‘gewoon’ zwart, hij springt sowieso in het oog. Hij heeft de vorm van zo’n kleine ouderwetse zinken gieter, maar is uitgevoerd in waterdicht en felkleurig pvc-textiel. Het Franse merk Pylones duikt steeds vaker op in Nederlandse (web)winkels. Naast deze originele handtas maakt Pylones vooral spullen voor in en om het huis. Door het gebruik van poppetjes, dierlijke figuren en enorm veel kleuren, proberen de ontwerpers naar eigen zeggen jeugdherinneringen terug te brengen bij hun klanten. Zo is er de stoffer en blik in vorm van prins en prinses, de paraplu die opgevouwen een popje wordt en de ronde suikerpot met frivool dessin. (MM)