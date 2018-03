Aangrijpende animaties

www.fat-pie.com

Soms is het leuk om zo weinig mogelijk te verklappen, zodat de verrassing des te groter is. Voor de filmpjes die de Engelse animator, filmmaker en muzikant David Firth maakt, geldt dit zeker. Wat het met de gemiddelde kijker doet? Hij trekt zijn wenkbrauwen op, fronst, plukt aan zijn lippen, of kijkt rond of er iemand meekijkt. Reden: de animatiefilmpjes zijn ronduit raar. Illuster, duister, tamelijk onheilspellend en qua kleurgebruik grauw. Eigenlijk wil je niet worden betrapt als je dit bekijkt. De absurde personages vertonen afwijkend gedrag. De nette Engelse uitspraak van de soms grove teksten werken op je lachspieren – als je van zwarte humor houdt. Kijk op Fat-pie.com voor de filmpjes van de afgelopen vier jaar. Let op: enkel geschikt voor de ietwat verknipte mensen onder ons. David Firth is pas 25, maar een bekende naam in alternatief animatieland. Enkele filmpjes zijn zelfs uitgezonden door de BBC. Toch heeft in Nederland nog bijna niemand van hem gehoord. Tijd voor verandering. Zijn nieuwste held is Burnt Face Man. Acht afleveringen kun je bekijken op www.burntfaceman.com. (MM)