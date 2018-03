1 FILMFESTIVAL

Africa in the Picture

Amsterdam: Het Ketelhuis. Van 3 t/m 10 september. Res: 020-6840090. Inl: www.africainthepicture.nl

‘Leadership’ is een centraal thema op het Africa in the Picture Film Festival, dat meer dan vijftig films vertoont uit Afrika, en van regisseurs van Afrikaanse origine. Maar niet alleen politici vechten om leiderschap, ook muzikanten moeten blijven vechten. Dit jaar heeft het festival een uitgebreide selectie muziekfilms, van hiphop tot rumba en van opera tot steelpan. Tevens worden er festivalfilms vertoond in Amsterdam Zuidoost, Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Breda, Nijmegen en Den Bosch.