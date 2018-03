Seoul. Zuid-Korea heeft een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd om het hoge aantal zelfmoorden in het land te beperken. Zo krijgen Zuid-Koreanen die in de financiële problemen zijn geraakt ondersteuning. Ook zullen er op treinstations meer barrières worden gebouwd die het moeilijk moeten maken om voort de trein te springen. Het percentage zelfmoorden in Zuid-Korea ligt nog hoger dan in Japan.