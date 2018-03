Zo dun is de dunste televisie

Ohh.... Dat is het geluid van een zaal die onder de indruk is, als Sony in een wolk van rook de Bravia ZX1 presenteert op gadgetbeurs IFA. Het is de dunste tv die dit jaar in de winkel te vinden zal zijn; andere flatscreens zijn olijke dikkerds in vergelijking met de 9,9 millimeter die dit Sony-scherm meet.

Jarenlang deden tv-fabrikanten een wedstrijdje wie het grootste tv-scherm ter wereld kon maken. Op de Internationale Funkausstellung in Berlijn blijkt de stemming omgeslagen: het heeft weinig zin om consumenten te overtuigen met een televisie van vier meter doorsnede die toch niet door de voordeur kan. De mode is nu dunne tv’s – ‘superslim’ zeggen tv-bouwers – zodat het lcd-scherm niet meer dan een bewegend schilderij is, zoals je dat uit Harry Potter-films kent. Sommige fabrikanten leveren hun scherm compleet met houten lijst en Sharp neemt het begrip schilderij letterlijk: in een speciale gallery-mode is hun lcd-tv geschikt om er langdurig stilstaand beeld op te vertonen. De demo toont een collectie ingescande Van Goghs.

Vorig jaar maakte Sharp nog indruk in Berlijn met een prototype van een lcd-tv die minder dan twee centimeter dik was. Dit jaar wint Sony het, hoewel Philips op zijn IFA-stand al een ontwerp laat zien van slechts 8 millimeter dikte. Giovanni Cennini, onderzoeker bij Philips: „Consumenten hebben het liefst een onzichtbaar tv-toestel, dat hun interieur niet verstoort.” Door led-lampjes te gebruiken kunnen tv’s nog dunner worden en sommige futurologen flinterdunne schermen die je als behang kunt opplakken. Maar volgens Giovanni Cennini zal het zo’n vaart niet lopen. „Dat soort flexibele displays is bestemd voor mobiele toepassingen. Een tv zal altijd een paar millimeter dik blijven.”

JVC-woordvoerder Arthur Hemerik relativeert het belang van een plat scherm. „70 procent van onze klanten hangt de tv niet aan de muur, maar zet ’m op de standaard.” Wel wijst hij op het belang van een kleine bezel: het randje dat om elke flatscreen tv zit. „Een dikke bezel is heel storend.”

Voordat de tv echt een kunstwerk is, moeten nog wat praktische zaken opgelost worden. Veel consumenten ergeren zich aan de bos kabels waarmee je een moderne televisie aan de thuisbioscoop koppelt. „Ein richtiger Kabelsalat”, noemen de Duitsers het. Vandaar dat Philips z’n nieuwe Essence-tv’s met slechts één gecombineerde kabel voor stroom, audio en video aanstuurt. De rest sluit je aan op de losse mediabox. Sony en Panasonic gaan een stapje verder. Zij versturen beeld en geluid draadloos naar het scherm. Eén ding vergeten ze daarbij, blijkt als je op de stand een rondje om het toestel loopt. Ook de draadloze tv vergt nog – heel ouderwets – een stekker in het stopcontact.

Meer berichten en beelden van de IFA 2008 op nrc.nl/hebben

Bluray-recorder Nu je redelijk wat HD-zenders via de kabel en de satelliet kunt ontvangen, kan het interessant zijn om een Bluray-recorder te kopen. Zo kun je uitzendingen bewaren in high definition kwaliteit op externe schijven. Panasonics DMR BW500 is een van de eerste Blu-ray recorders die in Europa op de markt komen. Het apparaat is voorzien van een harde schijf van 500 gigabyte, zodat je programma’s ook nog tijdelijk kunt opslaan en makkelijk kunt timeshiften. Helaas wordt de DMR BW500 voorlopig alleen in Frankrijk uitgebracht: de recorder heeft namelijk een dubbele DVB-T tuner (digitale ether) en er zijn al Franse HDTV zenders via DVB-T te ontvangen. In Nederland is dat voorlopig nog niet mogelijk.

Lichtgewicht Samsung Samsung koos voor de IFA om een lichtgewicht notebook te introduceren. De X360 is een regelrechte concurrent voor Apple’s Macbook Air: 1,27 kilo, 13,3 inch scherm en een stijlvol ontwerp, bestemd voor de zakelijke reiziger. De aansluitingen zijn bij Samsungs X360 uitgebreider dan bij de Macbook Air: driemaal usb, Express Card, een ingebouwde kaartlezer en de mogelijkheid voor een dockingstation. De batterij zou volgens Samsung tien uur meegaan – erg lang voor een notebook.

Squeezebox Boom „Vergeet alles over ons wat je al wist”, vraagt de presentator van Logitechs persconferentie op IFA 2008. Met andere woorden: denk even niet aan de muizen en keyboards die het bedrijf al jarenlang maakt. Logitech probeert nu namelijk de huiskamer te veroveren met het Squeezebox-systeem, een draadloze infrastructuur die het mogelijk maakt om muziek bestanden van de pc overal in huis af te spelen. Net zoals ook Sonos, Philips, Sony en nog een heleboel andere merken dat bijvoorbeeld doen. Logitechs nieuwtje op IFA is de Squeezebox Boom: een gettoblaster met de omvang van een pak melk, die draadloos muziek van het Squeezebox systeem kan afspelen. De verkoopprijs bedraagt 280 euro, vanaf september in de winkel.

Tv’s met 200 Hz Een hogere verversingsfrequentie van de televisie zorgt ervoor dat bewegende beelden, zoals sportwedstrijden, er een stuk beter uit zien. 100 hz in plaats van 50 Hz is al gebruikelijk, maar op IFA presenteren Sony en Samsung allebei “The Worlds First 200 Hz tv”. Op beide stands hangt exact dezelfde trotse aankondiging. Blijkbaar kunnen er twee de eerste zijn.

Sony Sountina „Bitte nicht berühren!” roept de Sony-dame als nieuwsgierige IFA-bezoekers met hun vingers aan het glas van de Sountina komen. De luidspreker, verwerkt in een manshoge glazen buis, kost immers 10.000 euro. De Sountina is een conceptspeaker die de aandacht trekt doordat er verschillende kleuren door de pilaar heen lopen. Het geluidsbeeld wordt over 360 graden verspreid. Volgens Sony zou je er dus maar één van nodig hebben om de hele kamer van muziek te voorzien. Dat scheelt weliswaar in de kosten, maar het nadeel is dat de Sountina wel midden in de woonkamer moet staan.