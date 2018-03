Wordt er Ritalin vergoed? Stuur de jeugdconsulent

Enkele jaren geleden verzorgde ik met mijn laptop als vrijwilliger de belastingaangifte van oude mensen zonder computer. Erg breed hadden mijn klanten het niet: zij moesten rondkomen van AOW, een pensioentje, van zorg- en van huurtoeslag.

De aangifte was dus gauw klaar, maar van de buitengewone lasten maakten wij een klein feestje. Om te beginnen waren er de premies voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering, de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage, dan de huisapotheek – mooie forfaits voor ouderen, arbeidsongeschikten en chronisch zieken. En ten slotte kwamen er posten waar je met een zekere creativiteit mee kon omgaan. Was er niet een bril gekocht, een bonnetje van een heilzaam kruidenelixir dat niet vergoed was, een vergeten bezoek aan de tandarts? Reiskosten met een medische achtergrond? Een uitvaartverzekering? Alles werd bij elkaar geschraapt tot een bedrag dat de drempel van 13,5 procent van het schamele verzamelinkomen overtrof. Mijn klanten kregen dan later 50 of 100 euro terug en dat was voor hen een groot bedrag.

Ik vond het een sympathiek systeem. Hier werden de zwakken in onze samenleving nu eens metterdaad gesteund. De drempel van 13,5 procent maakte het vrijwel onmogelijk dat goed verdienende middenklassers er ook van zouden profiteren.

Anderen denken daar heel anders over. In de afgelopen maanden is er door de regeringspartijen veel kwaad van de regeling gesproken. Volgens Paul Tang, Kamerlid voor de PvdA, wordt de regeling vooral gebruikt door slimme mensen, wat natuurlijk een goede reden is ermee op te houden. Dat staat ook in het Coalitieakkoord van februari 2007. In 2009 vervalt de huidige regeling. Er komt een geheel nieuw systeem voor steun aan chronisch zieken en gehandicapten. Omdat deze mensen zich blijkbaar te beroerd voelen om een aanvraag in te dienen, krijgen zij vanaf 2010 ongevraagd een geldbedrag thuis gestuurd.

Prachtig! Maar ik huiver als ik lees hoe de regering dit wil uitvoeren, namelijk door de begunstigden op te sporen aan de hand van hun medische consumptie die bij hun verzekering is geregistreerd.

Op kleine schaal – alleen voor de chronisch zieken – wordt deze procedure nu al toegepast bij de compensatie van het eigen risico uit 2007. Vektis, het informatiecentrum van de gezamenlijke zorgverzekeraars, heeft een lijst van 17 chronische ziekten opgesteld met de bijbehorende medicijnen – de lijst van ziekten is gepubliceerd, de lijst van medicijnen niet. Ieder die een van deze medicijnen in 2006 en 2007 voor meer dan 180 dagen heeft gebruikt, is chronisch ziek. En dat ben je al gauw: in de bestanden van Vektis waren het 1,6 miljoen personen. Deze mensen worden nu op grond van hun medicijngebruik door de zorgverzekeraar opgespoord, de verzekeraars geven hun naam en adres door aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ), en dit zendt hun dit najaar bericht en 47 euro op hun bankrekening. Zo schenkt de overheid ons opnieuw een waar wonder van administratief vernuft en informatietechnologie – waarvan we maar moeten afwachten of het uitvoerbaar zal zijn.

Volgens de plannen zullen vanaf 2010 chronisch zieken en gehandicapten op dezelfde manier in vijf gradaties worden onderscheiden op grond van hun medicijngebruik, fysiotherapie, artsenbezoek of behandeling in een ziekenhuis zoals dat is geregistreerd door hun verzekeraar. Wie meer dan 180 dagen Prozac gebruikt behoort tot de 300.000 verzekerden met chronisch psychische aandoeningen, en van wie een been wordt geamputeerd is gehandicapt. Een jaar later ontvangen zij ongevraagd 100 euro op hun rekening, of 250 euro als zij jonger zijn dan 65 jaar.

Het kabinet, anders altijd zo gevoelig voor morele aspecten, heeft geen aandacht besteed aan de bedenkelijke kanten van dit gebruik van individuele medische consumptiepatronen uit de registratie van de verzekeraars. Mag mijn verzekeraar mijn naam – gebrandmerkt als chronisch zieke – wel zomaar aan derden verstrekken, ook als het mij een bonus van 47 euro oplevert? Ik betwijfel het. Maar ook als dit zou mogen dan is het nog – en dat moet minister Klink aanspreken – een eerste stap op een hellend vlak. Hoeveel meer kan men immers met de gegevens van de zorgverzekeraars voor het heil van betrokkene en samenleving doen! Nog even en ons medicijngebruik dient als een indicatie voor preventieve maatregelen. Wie almaar slaapmiddelen slikt, krijgt de buurtagent op bezoek, en als de kinderen Ritalin gebruiken en de ouders Prozac komt de jeugdconsulent langs. En als uit de behandeling blijkt dat iemand aan een besmettelijke aandoening lijdt, zou je dan niet verplicht zijn om in te grijpen?

Nee, deze kast kan beter gesloten blijven. Moge het kabinet alsnog terugdeinzen voor de afgrond die zich voor zijn voeten opent!

J.S. Cramer is emeritus-hoogleraar econometrie aan de UvA.