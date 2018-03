Het weer staat deze week in schril contrast met dat van het afgelopen weekeinde. Het is een stuk frisser en er valt regelmatig regen, vooral langs de kust. Ook steekt er soms een stevige wind op. De eerstkomende dagen is er ook nog af en toe ruimte voor de zon.

Lagedrukgebieden die over de noordelijke Noordzee naar Scandinavië trekken domineren de komende dagen. Storingen, gekoppeld aan deze lagedrukgebieden die met een zuidwestenwind worden aangevoerd, veroorzaken koel en soms behoorlijk regenachtig.

Ook vandaag zorgde een storing voor slecht weer in Nederland, met vooral langs de kust behoorlijk wat wind.

Vanavond trekt dit slechtweergebied naar het oosten weg en volgen er opklaringen. Vannacht valt er in het westen een aantal buien bij een iets afgenomen zuidwestenwind. De temperaturen schommelen dan tussen 11 graden in het binnenland en 14 graden aan de kust.

Morgen en donderdag is het wisselend bewolkt. Met name in de kustprovincies valt een aantal buien. Donderdag is het buiiger dan woensdag. Aan de kust staat een vrij krachtige zuidwester, landinwaarts is deze matig. Het wordt niet warmer dan 19 à 20 graden.

Vrijdag is de ochtend nog droog en redelijk zonnig. ’s Middags nemen wolken en regen het over. Het weekeinde verloopt weinig zonnig. Het is koel en wisselvallig met maxima rond 19 graden.